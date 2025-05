easyHotel elige a Wifirst en España

Wifirst se convierte en el socio de conectividad para las aperturas en España que easyHotel realizará en Barcelona y Valencia en 2025, y Alicante en 2026. El despliegue cubrirá tanto las habitaciones como las zonas comunes, garantizando una experiencia de conectividad uniforme y fiable para todos los huéspedes. Wifirst es un proveedor europeo de soluciones de conectividad wifi de alto rendimiento, seguras y sostenibles, para empresas Wifirst, proveedor europeo de soluciones de conectividad wifi de alto rendimiento, seguras y sostenibles, para empresas, anuncia que ha alcanzado un acuerdo de colaboración con easyHotel, la marca hotelera conocida por ofrecer estancias asequibles y con bajas emisiones de carbono en el centro de las ciudades europeas. Wifirst se convierte en el socio de conectividad para las próximas aperturas en España que easyHotel realizará en Barcelona y Valencia en 2025, y Alicante en 2026.

Esta decisión estratégica marca un logro importante, ya que la solución WiFi de última generación de Wifirst se desplegará en todas las propiedades españolas del grupo easyHotel. El despliegue cubrirá tanto las habitaciones como las zonas comunes, garantizando una experiencia de conectividad uniforme y fiable para todos los huéspedes. Gracias a la ampliación del acuerdo al mercado español ambas marcas podrán ahora ofrecer WiFi ultrarrápido a más de 3.000 habitaciones en toda Europa.

Según Javier García, director general de Wifirst Iberia, "al combinar el compromiso de easyHotel a favor de los viajes económicos y sostenibles con la experiencia de Wifirst en soluciones de conectividad de vanguardia, seguimos dando forma juntos al futuro de la tecnología hotelera. El acuerdo representa un paso importante en la provisión de servicios digitales de alta calidad a los viajeros, que podrán disfrutar de un proceso de conexión increíblemente sencillo y eficiente, mejorando su estancia en general".

Louis Poisson, Chief Operating Officer de easyHotel, añade, "el WiFi de alta velocidad es una parte fundamental de la experiencia del cliente. Ampliar nuestra colaboración con Wifirst a nuestras nuevas propiedades en España aumenta el número de hoteles en los que podemos ofrecer una conectividad fiable y sin interrupciones. Con casi 50 hoteles en Europa, nuestro objetivo es garantizar un buen descanso nocturno y los servicios que más valoran nuestros huéspedes."

Desde su creación en el año 2002 Wifirst se ha especializado en la instalación de redes de internet en residencias para estudiantes, hoteles, campings, alojamientos de turismo o bases militares. Actualmente, opera en 29 países a nivel internacional y gestiona cientos de miles de espacios conectados, intuitivos, seguros y de alto rendimiento en la región de EMEA. Desde su fundación ha dado servicio de internet a más de un millón de habitaciones lo que representa la monitorización de más de 350.000 puntos de acceso Wifi.

En España, marcas y entidades como Grand Hyatt Barcelona, Norauto, el Plantío Golf Resort de Alicante, Hotel Costa Calero o la cadena de residencias de estudiantes The Social Hub, entre muchas otras, han confiado en Wifirst para satisfacer sus necesidades de conectividad. Actualmente, Wifirst planea acelerar su crecimiento centrándose en las principales redes bancarias, de seguros y minoristas.

Acerca de Wifirst

Wifirst es el líder europeo en WiFi gestionado para profesionales. El operador despliega y opera soluciones de conectividad de alto rendimiento, seguras y sostenibles "como servicio". Su experiencia y tecnologías son atractivas para los decision makers de IT de las empresas más grandes y las organizaciones públicas (AccorHotels, Ministerio de Defensa, Havas, Mi Campus Living, Inmocaixa, Norauto, The Ascott, Htop Hoteles, Easyhotels etc.) En 2023, Wifirst se unió al Next40: un programa del Ministerio de Economía francés que identifica las empresas más prometedoras del ecosistema tecnológico galo. Con sede en París, Wifirst opera en 29 países y está presente en el Reino Unido, España, Italia y Alemania, donde recientemente adquirió el operador alemán Hotsplots, especializado en soluciones WiFi móviles (trenes y buses). Para obtener más información: www.wifirst.com/es/