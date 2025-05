Cómo un TPV puede transformar la gestión de un restaurante y cómo Deisoft lo hace posible

¿Qué es un TPV y cómo Deisoft puede ayudar a llevar un bar o restaurante al siguiente nivel?

Si se tiene un bar o restaurante, seguro que se sabe lo importante que es que todo funcione rápido y sin complicaciones, especialmente cuando el local está lleno y la clientela no para de llegar. Aquí es donde entra el TPV, una herramienta clave para que el día a día sea más sencillo y rentable.

¿Qué es un Terminal Punto de Venta (TPV)? El TPV es el sistema que se utiliza para cobrar a los clientes, pero no es solo una caja registradora. Es una solución tecnológica que ayuda a hacer cobros rápidos y seguros, controlar el stock, llevar las cuentas y tener todo bien organizado desde una misma plataforma.

Con un TPV se aceptan pagos con tarjeta, efectivo o incluso pagos digitales, imprimir tickets y llevar un control exacto de cada venta que se realiza. Pero, además, los TPV más avanzados permiten gestionar todo el negocio, desde el inventario hasta la facturación, ayudando a ahorrar tiempo y evitar errores.

¿TPV de cobro o TPV de gestión? El TPV de cobro es ideal si solo se necesita una herramienta sencilla para hacer cobros rápidos a través del sistema bancario financiero.

El TPV de gestión va más allá: ayuda a controlar la facturación, las ventas, el stock, organizar pedidos y analizar qué productos se venden más, todo en un mismo sistema. Perfecto para que centrar la atención en atender a clientes sin que exista ninguna preocupación por la parte administrativa.

¿Por qué elegir Deisoft? Desde 1996, en Deisoft trabajan exclusivamente con TPV de gestión, creando sus propios programas pensando para negocios.

Esta empresa integra equipos, programas, instalación, formación, paremetrización y asistencia técnica. Todo con un solo proveedor, DEISOFT S.L. “Equipo llave en mano”

Saben lo que necesitan sus clientes, porque lo han desarrollado con experiencia real en el sector.

Su programa es fácil de usar, aunque no se tenga experiencia con tecnología. Además, está diseñada para cualquier persona pueda manejarlo sin complicaciones, ahorrando tiempo en el día a día y evitando problemas.

Con Deisoft se puede:

Cobrar rápido y sin errores.

Controlar el stock y saber cuándo pedir más.

Llevar la facturación sin complicaciones.

Tener soporte siempre que lo necesites.

Si se busca una solución fiable, sencilla y pensada para bares y restaurantes pequeños, Deisoft es la respuesta.

Descubrir más en su web: www.deisoft.es.