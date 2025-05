Pedro Pastor cantan por 'Quererte' con Silvio Rodríguez

Tras editar su primer single “Los Olvidados” junto a Rozalén, Pedro Pastor presenta “Quererte” el segundo tema de adelanto de su nuevo disco 10 Locos Años Descalzos, un disco que recorrerá toda la trayectoria del grupo con colaboraciones de altura, esta vez junto a Silvio Rodríguez.

Pedro habla sobre esta colaboración:

Se me cumplió un sueño, uno profundo, de esos que parecen inalcanzables. Después de más de una década imaginándolo, grabé una canción junto a Silvio Rodríguez. Qué generosidad, a sus 78 años, seguir dándole regalos a los que vinimos después. Su influencia atraviesa mi música desde muchos lugares, y en esta canción se le escucha inevitablemente: en la melodía, en la métrica —escrita en décimas—, en la pulsión de la guitarra. Como a tantos compositores a ambos lados del océano a los que Silvio nos enseñó a amar la canción.

La pieza se llama ‘Quererte’. Es una canción de amor, pero no del idealizado ni del obsesivo, sino del amor real, el cotidiano, el que se construye día a día, el amor en el que hay que trabajar, en el que se rema a diario para mantenerlo sólido a lo largo de los años.

Silvio fue el motor de este nuevo disco, la excusa y la motivación: una celebración de mis canciones de los últimos diez años, interpretadas junto a artistas que admiro profundamente. Pero no hay duda: no hay un artista en el mundo con el que deseara más hacer una colaboración.

Escorpiao Tour

7 de junio - Vilafranca del Penedès - Paraules als Claustres

20 de junio - Langreo - Nuevo Teatro de La Felguera

21 de junio - Ferrol - Teatro Jofre

24 de junio - Bellús, Valencia - Namasté Ji Spirit Festival

3 de julio - Donostia - Reale Arena

5 de julio - Gandía - WAW Senegal

11 de julio - Torreperegil - Un Mar de Canciones

18 de julio - Cáceres - Los Conciertos de Pedrillas

9 de agosto - Viniegra de Abajo - Sierra Sonora

+ Fechas por confirmar

Pedro Pastor nace en el seno de una familia ligada al mundo de la música. Su padre es el conocido cantautor Luis Pastor y su madre Lourdes Guerra, también dedicada a la música y a su vez hermana del cantautor Pedro Guerra.

Cuando Pedro Pastor tenía cuatro años, la familia se mudó a Rivas-Vaciamadrid, donde vivió su infancia. Con un ambiente familiar que le inculca el amor por la música, se pone en contacto con diferentes instrumentos: comienza con clases de piano, pero lo deja a los 12 años y es entonces cuando comienza a tocar la guitarra, instrumento por el cual sintió atracción desde el principio. A los 13 años compone su primera canción, y comienza a participar en los conciertos de su padre, que ya había producido varios discos, en los cuales empieza a distribuir sus primeras maquetas caseras.

Más tarde empieza a ir a esos conciertos a tocar como guitarrista, actuando en varias ocasiones juntamente con su padre y su madre, sin dejar de componer sus propias canciones.

Con 15 años ofrece su primer concierto en solitario con un repertorio de composiciones propias, en su barrio. En 2010 descubrió el local Libertad 8 en Madrid y sus "micros abiertos", gracias al cantautor Andrés Sudón y a su hermano Suso Sudón. Empezó a actuar allí a menudo, descubriendo a diferentes artistas y también dándose a conocer a él mismo y sus canciones.

Después de la publicación de su primer disco decidió definitivamente que quería dedicarse a la música, y ha continuado y continúa produciendo hasta el día de hoy.

Actualmente, tiene publicados siete álbumes completos, además de numerosos sencillos, y realiza conciertos y giras de enorme éxito tanto en solitario como junto a Los Locos Descalzos, en España (en Madrid llenó una Riviera) y en diferentes países de América Latina con una gira de 2025 de 18 fechas visitando Guatemala, El Salvador, Mexico, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Uruguay.

Se trata de un artista activo, tanto en música en directo como en redes sociales, las cuales utiliza para difundir su música, su mensaje y sus ideas.