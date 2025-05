Non Profit Music da un paso adelante en innovación tecnológica musical

Un paso adelante en innovación tecnológica musical: se publica una grabación virtual de las Variaciones Goldberg con interpretación humanizada realista.

Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid modelan la imperfección humana y crean una versión magistral de las Variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach sin intervención de intérprete alguno.

El pasado 2 de mayo de 2025 se lanzó al público, en varias plataformas de streaming, un proyecto pionero que fusiona investigación académica, tecnología y música: una grabación completa de las Variaciones Goldberg BWV 988 de Johann Sebastian Bach creada exclusivamente a través de un ordenador, pero con un resultado sonoro que es indistinguible del de un ser humano.

El CD es el resultado de la investigación realizada dentro de un proyecto de tesis doctoral en el marco del Programa de Doctorado en Música y su Ciencia y Tecnología, que se desarrolla en convenio entre la Universidad Politécnica de Madrid y el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. La doctoranda Sara Herrero Gozalo, bajo la dirección del Dr. Jorge Grundman, demuestran que es posible parametrizar los aspectos clave de una interpretación musical humana y aplicarlos a la interpretación musical a través del ordenador, consiguiendo así un resultado que reproduce fielmente la forma de tocar de un ser humano basándose únicamente en la imperfección de dicha ejecución.

El proceso de grabación ha partido del análisis de cinco grabaciones históricas de esta obra cumbre del repertorio barroco para tecla, definiendo los parámetros que caracterizan a la interpretación musical humana para volcarlos en la creación virtual de una interpretación musical modelando únicamente aquello que no es literalmente perfecto y enviándolo directamente a un piano Steinway con un sistema Spirio.

Con esta grabación no se pretende sustituir a los músicos, sino abrir nuevas vías dentro de la investigación en tecnología musical, mejorando con un algoritmo la eficiencia de la inteligencia artificial y la sensibilidad artística del ser humano. Es una manera de, por ejemplo, recuperar repertorio musical oculto u olvidado, que no se interpreta habitualmente, a través de grabaciones virtuales que den un resultado humano.

El álbum está disponible en YouTube, Spotify, Amazon Music y Apple Music y supone un hito en la evolución de la música clásica dentro de la era digital.

