Loops And Coffee abre un nuevo local en el corazón de Albacete

Albacete, España – 20 de mayo de 2025 – La cadena de cafeterías Loops And Coffee inauguró oficialmente el pasado 19 de mayo a las 17:00 h su nuevo establecimiento en la planta baja del Centro Comercial Albacenter, en una ubicación estratégica: el pasillo de entrada al Primark. El local, de 50 m² interiores y 20 m² de terraza, refuerza la presencia de la marca en Castilla-La Mancha y supone un paso más en la expansión nacional de esta franquicia especializada en loops, café y repostería.

La apertura de este nuevo punto responde al objetivo de Loops And Coffee de ofrecer su propuesta de valor en todas las provincias españolas. Con más de 30 locales en funcionamiento, la compañía continúa apostando por un modelo de franquicia consolidado, sostenible y centrado en la experiencia del cliente. En este caso, el nuevo franquiciado ya se encuentra trabajando en su tercera apertura, lo que evidencia la confianza en el sistema de negocio de la marca.

“El proyecto de Albacete es especial para nosotros, no solo por su ubicación estratégica en un centro comercial de referencia, sino también por la confianza que los franquiciados siguen depositando en nuestro modelo. Queremos seguir llevando nuestra experiencia a todos los rincones del país”, ha declarado Lucas Echeverría, CEO de Loops And Coffee.

Sobre Loops And Coffee

Loops And Coffee es una franquicia española especializada en loops, café, batidos, smoothies y repostería de inspiración americana. La marca combina diseño moderno, atención al detalle y una experiencia de consumo que pone en el centro al cliente. Con presencia nacional, continúa creciendo a través de su modelo de franquicia, apoyando a sus socios desde la apertura hasta la operativa diaria.