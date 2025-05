The Good Girl, pionera en integrar moda femenina multimarca y coaching en Barcelona

La moda evoluciona para acercarse a la autenticidad, al bienestar personal y a la sostenibilidad. Las consumidoras ya no buscan únicamente tendencias, sino propuestas que reflejen su forma de vivir y de ser.

En este contexto, el concepto de moda femenina multimarca en Barcelona adquiere un nuevo significado, combinando estilo, conciencia y experiencia personal. The Good Girl representa esta transformación, impulsando un espacio que une selección de marcas, atención personalizada y compromiso con la moda responsable.

Moda, bienestar y asesoramiento en un entorno único Fundada en 2018 por Gloria Gaitán, empresaria y experta en marketing digital, The Good Girl ofrece mucho más que moda: propone un acompañamiento consciente en el proceso de elegir cada prenda. Integrando principios de coaching o asesoramiento estilístico, la tienda ayuda a las mujeres a explorar su estilo personal a través de una experiencia de compra que no se basa únicamente en la estética, sino también en el refuerzo de su identidad y su bienestar.

La tienda multimarca trabaja con una cuidada selección de ropa y complementos de firmas españolas, francesas y nórdicas, que incluyen vestidos, blusas, pantalones, calzado y bolsos artesanales como los de The Jacksons London. Las colecciones destacan por su atención a los tejidos de calidad, el equilibrio entre diseño y confort, y una especial sensibilidad hacia los patrones que favorecen distintas siluetas.

Además, los servicios de personalización y arreglos permiten adaptar las prendas a las necesidades específicas de cada clienta, fortaleciendo la propuesta de moda femenina multimarca en Barcelona con un enfoque inclusivo y realista.

Sostenibilidad, moda circular y digitalización The Good Girl integra la sostenibilidad en su modelo de negocio a través de su sección "Second Chance", dedicada a ofrecer prendas de segunda mano en excelente estado, fomentando la moda circular y el consumo responsable.

Ubicada en la zona alta de Barcelona, en la calle Balmes, la tienda combina su espacio físico de diseño acogedor con una plataforma online que ofrece envíos gratuitos a partir de 100 €, facilidades de pago en tres plazos sin intereses y un proceso de devolución sencillo. Esta combinación de venta física y digital garantiza una experiencia de compra fluida y adaptada a las nuevas necesidades de las consumidoras actuales.

The Good Girl continúa así consolidando su propuesta como un lugar donde la moda se vive de forma auténtica, consciente y cercana a las verdaderas expectativas de las mujeres de hoy.