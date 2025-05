Schneider Electric culmina la descarbonización de su planta en Molins de Rei e inaugura la microgrid desarrollada junto a Iberdrola

Además de conseguir un ahorro energético del 24% desde 2019, la planta se ha convertido en Fábrica Cero CO₂ al conseguir el 100% de sus objetivos de descarbonización. La nueva microgrid instalada en la planta incluye 990 paneles solares, 5 puntos de recarga de vehículo eléctrico y 216 kWh de almacenamiento de batería gestionados mediante el software de Schneider Electric EcoStruxure Microgrid Operation y EcoStruxure Microgrid Advisor Schneider Electric, líder global en transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha organizado hoy en su planta de Molins de Rei (Barcelona) un acto para celebrar el hito de conseguir ser una fábrica Cero CO₂ e inaugurar la microgrid que la compañía ha desarrollado junto a Iberdrola. En el acto han estado presentes Josu Ugarte, presidente de Schneider Electric en la zona Ibérica, Yann Reynaud, SVP Global ETO de Schneider Electric, Andrés Carasso, delegado institucional de Iberdrola, Luis Buil, director de Smart Solutions de Iberdrola, Jordi Sargatal, Secretari de Transició Ecològica del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, Santi Martínez, presidente de L’Energètica, Xavier Paz, alcalde de Molins de Rei, entre otros representantes institucionales.

La planta de Schneider Electric en Molins de Rei ha logrado el estatus de Fábrica Cero CO₂ al alcanzar el 100% de sus objetivos de reducción de emisiones. Desde 2019 ha mejorado su eficiencia energética en un 24%, al que hay que añadir el 11% extra que proporcionará una nueva caldera eléctrica. Además, desde 2017, reduce 2.250 toneladas de CO2 al año, logrando las Cero Emisiones en Alcance 1 y 2. Por todo ello, el centro de producción se ha convertido en una pieza fundamental para la descarbonización de la industria. También contribuye a metas más ambiciosas como el Pacto Verde Europeo, que dicta que Europa sea el primer continente climáticamente neutro en 2050.

Además, la nueva microgrid instalada en la planta reforzará sus esfuerzos por reducir los costes energéticos y las emisiones de CO₂, dándole acceso a energía verde. La clave son sus 990 paneles solares capaces de producir 670 MWh/año, el 10% del consumo total de la fábrica, de la mano de un contrato PPA a 20 años firmado con Iberdrola; cinco puntos de recarga de vehículo eléctrico y 216 kWh de almacenamiento de batería. Todos ellos gestionados mediante los softwares de Schneider Electric, EcoStruxure Microgrid Operation y EcoStruxure Microgrid Advisor.

Además, la fábrica es un ejemplo del poder de la digitalización y maximiza la eficiencia y rentabilidad de sus operaciones con soluciones avanzadas del ecosistema EcoStruxuture y Aveva. En concreto, Power Monitoring Expert, AVEVA Insight, Ecostruxure Plant Advisor y Lean Digitization System.

La jornada ha incluido una visita a la planta que ha permitido a los invitados conocer de cerca tanto las instalaciones, como los productos y los procesos necesarios para fabricarlos. Las principales paradas han sido las prensas automáticas, encargadas de realizar el proceso más relevante de la fábrica, el prensado; el centro de mecanizado, la estación de trabajo en la que se realizan los productos personalizados, o las pantallas SIM, desde donde se lleva a cabo el seguimiento diario de la producción.

"El proyecto que hemos puesto en marcha en nuestra planta de Molins de Rei no solo refuerza el compromiso de Schneider Electric con la sostenibilidad, sino que demuestra que es posible y rentable transformar la industria combinando electrificación y digitalización. Y lo más importante, se trata de un modelo replicable y escalable que puede aplicarse a cualquier fábrica que busque avanzar hacia un modelo más descarbonizado y resiliente", explica Josu Ugarte, presidente de Schneider Electric en la zona ibérica.

Por su parte, Andrés Carasso, delegado Institucional de Iberdrola en Catalunya, ha resaltado que "este proyecto de microgrid es un ejemplo de cómo la electrificación va a permitir a una compañía ser más competitiva en términos económicos, más sostenible y contar con una instalación más resiliente al unir en un mismo proyecto autoconsumo, almacenamiento mediante baterías y gestión de la energía".

Más de 160 personas conviven en un entorno diverso e inclusivo

La planta de Molins de Rei es un centro de producción clave para Schneider Electric, con más de 160 personas y operando a nivel internacional. Entre otros productos, produce el PanelSet PLM, el primer armario de poliéster con contenido reciclado del mercado – el 37% del mismo es totalmente reciclado -, así como los PanelSet PLA y PanelSet PLS. Todos ellos se distribuyen en territorio nacional y diferentes países europeos.

La fábrica también cuenta con un showroom y un innovation hub de vanguardia diseñado para impulsar la transformación digital en la industria y la gestión de la energía eléctrica. Dirigido a OEM, panel builders, distribuidores oficiales y usuarios finales de una amplia variedad de sectores industriales, este centro representa para la compañía un importante paso adelante en su compromiso con ofrecer soluciones de vanguardia y eficientes a la industria.

Siguiendo con los valores de Schneider Electric, la planta de Molins de Rei también es un ejemplo de diversidad e inclusión, con un 44% de mujeres ocupando posiciones de dirección. En la misma línea, desde 2011, colabora con Auria Grup, entidad que emplea a personas con discapacidad, tanto en puestos de producción como en proyectos de jardinería y biodiversidad, apoyando así su integración laboral y contribuyendo al desarrollo de las comunidades locales.

La planta también participa en la iniciativa de Schneider Electric Let’s Go Engineering, dedicada a fomentar las vocaciones en ingeniería entre los estudiantes de primaria, rompiendo la brecha de género y mostrando el valor creativo y social de este ámbito. Desde su inicio, 3.770 alumnos de 10 a 14 años, cerca 25 escuelas y aproximadamente 170 voluntarios han pasado por esta iniciativa. Y 1.050 alumnos, 17 escuelas y unos 120 voluntarios están participando en el actual curso.

Adicionalmente, la fábrica organiza recogidas anuales de alimentos y juguetes, así como visitas para estudiantes de colegios, con la idea de que puedan conocer los procesos productivos y la importancia de la sostenibilidad en la industria, promoviendo la educación práctica y el interés por las carreras técnicas.

Sobre Schneider Electric

El propósito de Schneider es crear impacto empoderando a todos para aprovechar al máximo la energía y recursos, cerrando la brecha entre progreso y sostenibilidad. En Schneider, a esto lo llaman Life Is On.

Su misión es ser el socio de confianza en Sostenibilidad y Eficiencia.

Son un líder global en tecnología industrial, aportando experiencia de clase mundial en electrificación, automatización y digitalización a industrias inteligentes, infraestructuras resilientes, centros de datos a prueba de futuro, edificios inteligentes y hogares intuitivos. Anclados en su profunda experiencia en el sector, ofrecen soluciones integradas de extremo a extremo habilitadas por IA para el ciclo de vida del IoT Industrial con productos conectados, automatización, software y servicios, proporcionando gemelos digitales para permitir un crecimiento rentable para sus clientes.

Son una empresa de personas con un ecosistema de 150,000 compañeros y más de un millón de socios, operando en más de 100 países para garantizar la proximidad a sus clientes y partes interesadas. Adoptan la diversidad y la inclusión en todo lo que hacen, guiados por su propósito significativo de un futuro sostenible para todos.