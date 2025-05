Las franquicias inmobiliarias integradas en AEFI se refuerzan con un código de conducta europeo

Esta asociación agrupa a las 700 oficinas, y 6.600 profesionales, de las siete marcas integradas: Alfa Inmobiliaria, Century 21, Comprarcasa, Keller Williams, Look & Find, Redpiso y Remax La Asociación de Empresas Franquiciadoras Inmobiliarias de España (AEFI), que agrupa a las siete principales redes del país -Alfa Inmobiliaria, Century 21, Comprarcasa, Keller Williams, Look & Find, Redpiso y Remax-, ha adoptado como referencia el Código Deontológico Europeo de la Franquicia. Este marco normativo regula tanto la relación entre franquiciadores y franquiciados como la atención y el servicio al cliente final, y se ha convertido en una herramienta fundamental para garantizar la seguridad, la transparencia y la confianza de quienes recurren a una agencia inmobiliaria de la asociación.

El Código Deontológico, de obligado cumplimiento para los más de 700 establecimientos y 6.600 profesionales que integran la AEFI, va más allá de establecer normas internas entre empresas asociadas. Su principal objetivo es trasladar al cliente final -comprador, vendedor o arrendatario- las máximas garantías de profesionalidad, honestidad y protección, convirtiéndose en un auténtico escudo para el consumidor inmobiliario.

El mismo establece directrices claras en aspectos clave en defensa de la protección de los intereses del cliente en cada operación, asegurando que todas las gestiones se realicen bajo estrictos estándares éticos y legales; obliga a las agencias asociadas a proporcionar información clara, veraz y comprensible sobre los inmuebles y los servicios, ofrecidos, evitando cualquier práctica que pueda inducir a error o confusión; obliga a trabajar siempre bajo los principios de confidencialidad y secreto profesional, asegurando la protección de la información personal y patrimonial del consumidor; prohíbe cualquier forma de discriminación y exige a los agentes actuar con la máxima diligencia y honestidad, garantizando la independencia profesional y evitando conflictos de interés, salvo acuerdo expreso entre las partes.

"El objetivo de la AEFI -afirma su presidente, Leonardo Cromstedt- es reforzar la imagen de seriedad y confianza de las franquicias inmobiliarias españolas, alinearlas con los estándares internacionales y contribuir a la consolidación de un entorno de negocio más transparente y competitivo".

La AEFI, con presencia consolidada en toda España, nació para unir y representar a las principales franquicias inmobiliarias, generando valor añadido y contribuyendo al desarrollo del mercado nacional. La asociación impulsa la profesionalización, la formación continua -como el reciente Curso Jurídico 2025- y la excelencia, adaptándose a los nuevos retos del sector y situando la protección del consumidor en el centro de su actividad.

