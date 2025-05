El COACM impulsa talleres vecinales para la rehabilitación sostenible de barrios

La iniciativa 'RehabilitAcción Ciudadana Local' acerca a vecinos y vecinas las claves para mejorar sus edificios con criterios de sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia energética, fomentando el diálogo con las administraciones La Oficina de Rehabilitación del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) ha comenzado a desarrollar los talleres de RehabilitAcción Ciudadana Local, una iniciativa enmarcada en la estrategia nacional 'RehabilitAcción Ciudadana', promovida por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) junto a la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), y con la colaboración de AVS (Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo).

El objetivo principal es trasladar al ámbito local las claves del proceso de rehabilitación integral de edificios, fomentando la participación ciudadana, el contacto directo con las Oficinas de Rehabilitación (Red OAR) de los Colegios de Arquitectos y el diálogo fluido con las administraciones públicas. La propuesta quiere generar una cultura participativa en torno a la mejora del parque residencial desde una perspectiva técnica, pero también social y cotidiana.

Hasta la fecha, se han celebrado dos talleres en Castilla-La Mancha: el primero, el 25 de abril, en el barrio de Santa María de Benquerencia (Toledo), y el segundo, el 6 de mayo, en el de El Balconcillo (Guadalajara). Los dos próximos tendrán lugar el 29 de mayo en el barrio toledano de Palomarejos, y el 9 de junio, también en Toledo, y concretamente en el barrio de Santa Bárbara.

La acogida por parte del vecindario está siendo muy positiva, especialmente por el valor práctico de los contenidos y su utilidad para facilitar decisiones informadas y colectivas sobre intervenciones en los edificios.

Durante los talleres se incide en la importancia de realizar un diagnóstico integral del edificio antes de acometer cualquier obra. Además, se abordan aspectos esenciales como el confort térmico, la salud en el hogar, la accesibilidad, el estado de conservación y la eficiencia energética, siempre desde una perspectiva comprensible para el ciudadano, y basada en la experiencia diaria de quienes habitan los inmuebles.

Uno de los asistentes al taller de Toledo, José Luis Calvo, vecino de Santa María de Benquerencia, destaca la utilidad de la jornada y el cambio de mirada que ha propiciado en su comunidad. "El edificio en el que vivimos es, muchas veces, un gran desconocido. Igual que nos preocupamos de mantener el coche a punto, no sucede lo mismo con los edificios. No se tiene la misma percepción, cuando es igual o más importante. La sensación que me quedó después de la reunión es que no conocemos suficientemente nuestros edificios. Tendemos a preocuparnos de nuestra propia vivienda, del interior, pero las zonas comunes no nos preocupan nada", afirma.

José Luis recalca que el taller sirvió para entender la magnitud del ahorro energético que puede suponer una rehabilitación bien planteada, más allá de lo visible. "La gente no tiene ni idea del ahorro que puede suponer una buena envoltura del edificio, no solo las ventanas, que lo tenemos más asimilado. El taller puso sobre la mesa, precisamente, el tema económico. Además, también nos hicieron conscientes de que, con los fondos europeos que hay, se puede obtener una buena parte del coste en ayudas".

El impacto del taller fue tal que, tras la sesión, solicitó al presidente de su comunidad de vecinos una reunión con el COACM para realizar una primera evaluación del edificio, a pesar de contar solo con 15 años y estar ubicado en una manzana de Vivienda de Protección Oficial. "Hay muchas cosas que revisar", concluye.

Por su parte, Rafael Sánchez estuvo presente en el taller de Guadalajara. "El taller fue muy completo, bien dirigido e interesante. Aportó mucha información que desconocíamos, sobre la que hicimos las preguntas pertinentes, que nos fueron contestadas. Agradecemos al Colegio de Arquitectos la organización de estas jornadas y también que nos hayan despejado todas las dudas que surgieron, tanto para los que vivimos en pisos o en bloques que se están rehabilitando, como en otros cuya rehabilitación está a punto de comenzar", aporta el vecino del barrio de El Balconcillo.

Cabe recordar que en España —y también en Castilla-La Mancha— más de la mitad de las viviendas que componen el parque edificado fueron construidas antes de 1979, cuando se aprobó la primera normativa de eficiencia energética. Esto supone no solo un reto técnico, sino también una oportunidad para implementar mejoras urgentes en conservación, accesibilidad y sostenibilidad, claves para combatir el cambio climático, reducir desigualdades y prevenir situaciones de pobreza energética.

Desde la Oficina de Rehabilitación del COACM se anima a más municipios, barrios y asociaciones vecinales a implicarse en esta iniciativa, que representa una oportunidad estratégica para transformar las ciudades desde lo colectivo, con el foco puesto en el bienestar de sus habitantes y en el futuro del entorno construido.

Toda la información, junto al manual completo elaborado por el CSCAE, está disponible en:

Manual RehabilitAcción Ciudadana Local – CSCAE