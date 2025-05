Tropezón de la ministra de Defensa

Hay ocasiones, como hoy, en las que un chat entre periodistas dibuja con detalle situaciones, clima y posturas políticas y personales para estudiar hechos, precisar matices y sacar consecuencias. Tribuna Nueva Economía Fórum. Hotel Ritz en Madrid. Ponente, el presidente del principado de Asturias Adrián Barbón. Presenta la ministra de Defensa Margarita Robles. Textos en el chat: 'El PSOE y vosotros habéis dejado solos al asturiano Barbón y a Margarita Robles'. '¡Menudos pájaros!'. 'No somos ornitólogos'.

La atención-compañía a Barbón y Robles, como siempre, parecía medida. Fueron la presidenta del Congreso de los Diputados, Armengol, el ministro de Interior Marlaska, los exministros Duque y Maroto, algunos diputados, senadores y otros cargos; y el cortejo dispuesto por Ferraz. Margarita Robles, agradecida porque Barbón la llamara, presentó al asturiano con una mezcla de lo que hay en wikipedia y algo que sonaba a ideario socialista matutino. Pudo atender los dos aspectos que interesan: Su asunción, asumida o repelida del 'pájara' de marras aparecida en un WhatsApp en boca de Pedro Sánchez dirigida a ella, que los periodistas asocian a pájaros y ornitólogos como noticia que huele, duele y hiede; y el motivo, posible, para, presentando al presidente del Principado astur, asociar industria, trabajo, defensa, el ministerio del que es titular y Asturias. No lo hizo. Lo más notable fue un resumen biográfico, del hijo y nieto de mineros. Y un tropezón, suyo y escénico, que retrata acto, actora, postura y matices. Al terminar, Robles, en vez de salir del estrado hacia adelante, de frente, giró ante el atril e intentó hacerlo 'por la izquierda'. Tropezón por la izquierda. Sin más, ni menos. Barbón intentó el quite. 'Ministra de defensa o ataque cuando se baja y casi cae'. Después siguió lo preparado con un discurso en tono bajo: Década del cambio. Apertura de variante de Pajares pagada por gobiernos PSOE y PP. Chute de autoestima. En España, de cada 5 barcos, 3 se hacen en Asturias. Gratuidad de estudios universitarios públicos. Escuelas gratuitas de 0 a 3 años. Tres temas destacados: Miedo al cambio. Vivienda. Y comunicaciones. Accidente minero con muertos. Dolor personal. Se hacía lo que no se podía hacer (sin que su gobierno lo viera e impidiera). Búsqueda de responsabilidades, incluso penales. Verdad, justicia y reparación. Inversión. Proyectos Indra y Escribano. Defensa permite que Trubia trabaje hasta el 2034. Invertir en defensa es seguridad. No hay AVE en Asturias porque las empresas que hacen trenes tienen mucho trabajo (¿?). El infierno fiscal en Asturias es un chiste. Sin citar la actividad empresarial, dice que hay ayudas a familias de clases medias y trabajadoras. Asalariados y autónomos en sector pesquero. Banco Herrero. Opa al Banco de Sabadell. La concentración de bancos suprime sucursales que abren las Cajas Rurales. Universidad privada Nebrija, escuela de Enfermería. Poner en valor al rey, la reina, la princesa de Asturias y la Infanta. Energía renovable con inversión prevista por Ribera. Turismo con un 13% del PIB basado en tres pilares: Asturias paraíso natural, Bandera e Himno. Las emociones en política son fundamentales. Foro Asturias tuvo, y desperdició, 20.000 votos que pueden estar huérfanos. Su propósito personal no está en Madrid, es seguir en Asturias. No a un clima de insultos ni ataques personales. En despedida, el moderador sugirió: Tiene que venir más por Madrid. En una de las mesas de prensa, alguien encontró importante la sugerencia. Pero, a la vista de la realidad política nacional y los problemas que acechan al Gobierno, al presidente Sánchez y próximos, el desayuno con Robles y Barbón en Nueva Economía Fórum supo a poco. No superó lo que, a la postre y ante todos, fue algo más que una simple anécdota: Un tropezón de la ministra de Defensa.