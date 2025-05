Sustainability osapiens Summit 2025: la sostenibilidad como ventaja estratégica

Marcas como REWE, OTTO y Kühne+Nagel, entre otras, presentaron cadenas de suministro que cumplen con la normativa, más resilientes y eficientes Un planeta. Un hub. Un evento. Este fue el hilo conductor del Sustainability osapiens Summit (SoS.25) con el que osapiens reunió en Manheim (Alemania) a más de 2.200 líderes políticos, empresariales y tecnológicos de todo el mundo. El tema central: cómo puede convertirse la regulación en una oportunidad estratégica, y cómo la sostenibilidad y la transparencia pueden llegar a ser ventajas competitivas. El SoS.25 envió un mensaje claro: a pesar de debates actuales, como el de la iniciativa Omnibus de la UE, la sostenibilidad no pierde impulso. De hecho, está ganando terreno. Cada vez son más las empresas que van más allá del mero cumplimiento normativo: transforman sus estructuras para ser sostenibles y aprovechan la normativa como motor de eficiencia, resiliencia y crecimiento.

Más de 150 ponentes participaron en las charlas, paneles y sesiones prácticas del SoS.25, estructuradas en más de 20 itinerarios específicos. En ellas, los participantes conocieron en detalle la situación y los retos futuros de normativas como CSRD, EU Taxonomy, CBAM, NIS2, Product Compliance y Trazabilidad, así como casos de uso de sectores específicos. A compañías líderes como REWE Digital, Neumann Kaffee Gruppe, OTTO y Kühne+Nagel se unieron empresas como Goldman Sachs Sustain, KPMG, ONUDI, EFRAG, GlobalG.A.P., Forrester, y GS1. La cuestión recurrente a lo largo de todo el evento fue cómo puede medirse y manejarse la sostenibilidad, y convertirse en un elemento diferenciador único.

Cem Özdemir y Teresa Ribera abogan por una política estratégica de sostenibilidad

En la ponencia inaugural del Summit, titulada ¿Por qué la sostenibilidad es una ventaja estratégica?, el ex ministro federal de Alimentación y Agricultura de Alemania, Cem Özdemir, enfatizó por qué las compañías no deben ver la sostenibilidad como una traba, sino como una inversión para su futura viabilidad. En el difícil entorno geopolítico y económico actual es crucial contar con marcos de trabajo fiables, especialmente para las PYMES. Las soluciones deben ser prácticas, asequibles y escalables.

La española Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea, destacó la importancia estratégica para Europa de las cadenas de suministro digitales y los datos empresariales. Son la base de la transparencia, la innovación y la independencia económica y, por tanto, de la competitividad a largo plazo.

Las empresas ofrecen pruebas: la sostenibilidad es más que cumplimiento

REWE Digital demostró que normativas como la Regulación sobre Deforestación de la UE (EUDR) pueden optimizar los procesos internos. Tommy Stellmacher, director de Procurement Solutions, explicó que REWE ha implantado un enfoque basado en productos usando osapiens HUB. Con él ha reducido los pasos manuales a la mitad y las consultas a proveedores hasta en un 90%. El resultado es un menor número de interfaces, decisiones más rápidas y un aumento significativo de la eficacia operativa.

OTTO ha lanzado una co-innovación estratégica con osapiens para ayudar a las compañías a cumplir de forma eficaz y sostenible los crecientes requisitos de conformidad de los productos. Esto incluye el Pasaporte de Producto Digital (DPP), la Regulación Europea Baterías y el Reglamento de la UE sobre Seguridad General de los Productos. Su director de Quality & Compliance Management, Alexander Rhetz, incidió en la importancia de un eje central de datos: "Estamos creando una visión integral de nuestros productos, desde la evaluación reglamentaria hasta la integración en las decisiones estratégicas de los proveedores".

Kühne+Nagel también hizo hincapié en la necesidad de profundizar lo más posible en la transparencia de la cadena de suministro. Con la plataforma osapiens HUB, la compañía automatizó la elaboración de perfiles de riesgo e introdujo un proceso estandarizado de evaluación de proveedores. La visibilidad digital permite la detección precoz de vulnerabilidades y la adopción de medidas específicas, un paso decisivo hacia unas redes logísticas mundiales más resilientes y eficientes.

"Las cadenas de suministro transparentes son el activo más valioso de una empresa", comentó Alberto Zamora, cofundador y CEO de osapiens. "Con la información adecuada, las empresas pueden conseguir tres objetivos clave: a corto plazo, más resiliencia y flexibilidad para gestionar las crisis; a medio plazo, la habilidad para demostrar de forma rápida y fiable que cumplen con las nuevas regulaciones; y a largo plazo, convirtiéndose en catalizadores de la inversión sostenible".

Transparencia y eficiencia combinadas: osapiens HUB como plataforma para el crecimiento sostenible

Para impulsar este cambio, osapiens está ampliando su HUB con nuevos módulos que mejoran tanto la eficiencia como la transparencia. La plataforma enlaza datos de sistemas internos y externos, los normaliza de forma inteligente y reduce el esfuerzo manual. Entre las nuevas funciones se incluyen:

osapiens HUB Reporting Cockpit ofrece una interfaz unificada para recolectar y gestionar datos de sostenibilidad de varias fuentes. Vincula cifras clave importantes -como emisiones, consumo de energía y datos de proveedores- en una vista centralizada mediante flujos de trabajo automatizados. Esto garantiza que los KPI se mantengan actualizados, estructurados y totalmente adaptados a sus requisitos de elaboración de informes. El centro de información ofrece una visión consolidada de los KPI de sostenibilidad más importantes para marcos como VSME, GRI, SASB, CSRD y Corporate Carbon Footprint (CCF)

osapiens HUB para la Gestión de Relaciones con Proveedores permite a las empresas incorporar nuevos proveedores mucho más rápido y gestionar de forma centralizada todos los datos relevantes de los proveedores en un solo lugar.

osapiens HUB para la Gestión de Riesgos de Proveedores ayuda a las empresas a identificar, evaluar y minimizar los riesgos de los proveedores desde el principio. Obtienen transparencia en todos los niveles de proveedores y simplifican el cumplimiento de los requisitos legales. Los análisis en tiempo real impulsados por IA permiten supervisar los acontecimientos mundiales, las amenazas a la ciberseguridad, los riesgos geopolíticos y las sanciones para obtener una visión holística del panorama de riesgos.

