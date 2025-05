Masajes Barcelona; un puente entre cuerpo, mente y ciudad

Por eso, es clave actuar con rapidez: Acudir a urgencias en las primeras 72 horas desde el accidente, aunque el dolor sea leve. Guardar todos los informes médicos, partes de baja y tratamientos recibidos. Solicitar una valoración médica independiente, no solo la que facilita la aseguradora. Contactar con un equipo jurídico especializado en reclamaciones por accidente, que sepa valorar no solo los días de curación, sino también las secuelas y perjuicios personales. ¿Qué se puede reclamar en un microaccidente? En un siniestro leve con lesiones cervicales, se puede reclamar: Días de perjuicio personal básico o moderado, dependiendo del grado de limitación durante la recuperación. Gastos médicos y farmacéuticos, incluyendo rehabilitación o pruebas diagnósticas. Secuelas físicas, como la pérdida de movilidad o el dolor residual. Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida (si el dolor limita actividades cotidianas o de ocio). Lucro cesante o pérdida de ingresos, si se tuvo que dejar de trabajar o reducir la jornada laboral. Incluso en los casos en que no hay baja laboral, pueden existir secuelas que deben ser valoradas y compensadas.