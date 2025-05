Shopify Horizon, el nuevo estándar en diseño de tiendas con IA

La nueva versión de Editions incluye más de 150 novedades, entre las que destacan una nueva versión de Shopify POS y Shopify Payments Shopify presenta Editions Summer ‘25, la séptima entrega de su colección semestral de lanzamientos. Esta edición anuncia la llegada de Horizon, una nueva base de diseño con inteligencia artificial que marca un antes y un después en la creación de escaparates online sin necesidad de escribir código.

Con más de 150 actualizaciones en diseño, pagos, punto de venta y funcionalidades de IA, Shopify refuerza su misión de facilitar el crecimiento a empresas de todos los tamaños, tanto online como en tienda física.

"En un contexto en el que las preferencias de los consumidores, las tecnologías y las normativas evolucionan constantemente, innovar en el comercio ya no es una opción: es una necesidad", comenta Paolo Picazio, Head of Iberia Partnerships de Shopify. Y añade: "Cada número de Editions representa un paso más en la construcción de una plataforma cada vez más potente y fácil de usar. Horizon y las más de 150 nuevas actualizaciones están diseñadas para ayudar a las empresas españolas - desde pymes a grandes corporaciones - a crecer, simplificar y seguir siendo competitivas en un mercado que cambia rápidamente".

Horizon: diseño profesional sin código

Horizon incluye 10 plantillas personalizables y marca un nuevo estándar en diseño. Gracias a la generación de bloques por IA, cualquier comercio puede crear secciones con solo describir lo que necesita. También incorpora mejoras clave como:

Copiar y pegar bloques entre secciones: mayor flexibilidad y control sobre el diseño

Arrastrar y soltar componentes sin perder ajustes: la configuración permanece intacta

Vista previa de bloques antes de añadirlos: más rápido y con menos prueba y error

AI Store Builder: crea tres propuestas de tienda a partir de unas pocas palabras (por ahora sólo disponible en inglés). POS v10: vender en tienda, más fácil

La nueva versión de la app de Shopify POS mejora la navegación, la búsqueda y el proceso de venta. Entre las novedades:

Ship and Carry Out: permite combinar recogida en tienda y envío en un mismo pedido.

Pantalla de cliente personalizable con logo, colores y fondo de marca.

Mayor coherencia visual entre tienda física y tienda online. Escalar globalmente sin complicaciones

Shopify Payments se ha posicionado como la forma más sencilla para que los comercios acepten pagos tanto online como en tienda física, y recientemente se ha expandido a 15 nuevos países europeos. Su evolución introduce:

Vender desde múltiples entidades a nivel global a través de un solo panel de control. Los comercios pueden así unificar operaciones on y offline, mediante un único administrador con la gestión multientidad de Shopify Payments. Principales ventajas: Operar entidades online y offline en todo el mundo desde una sola tienda Realizar transacciones nacionales e internacionales desde una sola tienda, evitando comisiones internacionales, cambio de divisas, aplicaciones duplicadas y múltiples integraciones asociadas con tiendas adicionales Atribuir fácilmente los pedidos a las entidades y generar informes optimizados que reducen la carga administrativa de los equipos financieros

Pagos en más de 130 divisas y liquidación en 8 monedas. Sidekick: el copiloto de comercio inteligente

El asistente de IA de Shopify va más allá de responder preguntas: ahora sugiere soluciones, ejecuta tareas complejas y guía por voz o pantalla compartida. Nuevas funciones:

Chat de voz y navegación guiada por la interfaz.

Generación de imágenes desde cero para campañas o productos. Klavs Steenhof, director del área digital del Grupo INTERSPORT, comenta sobre Sidekick: "En nuestra prueba inicial, Sidekick demostró ser extraordinariamente eficaz en la gestión de inventarios, identificando las prioridades exactas de reposición que nuestro equipo de compras habría elegido. Los negocios que prosperarán son aquellos que adopten la IA en todas sus operaciones, y Shopify, al permitir esto de forma tan fluida, significa que podemos centrarnos en lo que más importa: hacer crecer nuestro negocio".

"Storefront MCP": agentes de IA creados para el comercio

Para los consumidores, una experiencia de compra personalizada es tan importante como el producto. "El escaparate MCP" de Shopify es el ecosistema que permite a los desarrolladores crear agentes de IA para que actúen como asistentes de compra fiables. Basado en el "Protocolo de Contexto de Modelo" (MCP) de Anthropic, los desarrolladores que construyen agentes de compras IA pueden acceder al catálogo de productos y a la información de la tienda para facilitar las búsquedas y compras. Esto significa que los consumidores obtienen una experiencia de compra fluida sin salir de su conversación de IA, mientras que los comercios pueden aprovechar un nuevo canal de ventas. Entre sus principales aportes se incluyen:

Búsqueda en el catálogo de productos y gestión de carritos

Integración de cuentas de clientes para la búsqueda y gestión de pedidos

Acceso en tiempo real a información y políticas precisas de la tienda Para más información, se puede visitar http://shopify.com/editions/summer2025