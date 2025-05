Ayuda en Acción, Indorama Ventures y Grupo IMG se unen para impulsar el reciclaje como motor de desarrollo en Mali

La ONG y las empresas han firmado un acuerdo para promover la economía circular y mejorar las condiciones de vida de la población de Bamako. El proyecto será impulsado a través de la iniciativa Plastic2Prosperity y se estima que al menos 1.950 personas, de las cuales el 40% son mujeres, participarán directamente en el proyecto, viéndose mejoradas sus oportunidades socioeconómicas Bamako, la capital de Mali, enfrenta una grave crisis ambiental agravada por la acumulación descontrolada de residuos, la quema de desechos y la deforestación masiva para producir carbón vegetal. Esta situación no solo contamina el entorno y acelera la desertificación, sino que también pone en riesgo la salud de la población y limita sus oportunidades de desarrollo.

En respuesta a este desafío, la ONG Ayuda en Acción junto a las empresas Indorama Ventures y el Grupo IMG han firmado un acuerdo de colaboración a través de la red de adaPETation® para fortalecer el reciclaje de plástico en Bamako, a través de la iniciativa Plastic2Prosperity. El objetivo principal de la alianza es generar oportunidades socioeconómicas a los habitantes de Bamako y a la población desplazada por el conflicto en el norte del país a través de la economía circular. Con esta alianza se busca demostrar cómo el reciclado no solo ayuda al medioambiente, sino también genera oportunidades socioeconómicas en entornos complejos.

Plastic2Prosperity en Mali, el inicio de un gran cambio

La iniciativa se concreta con el lanzamiento de Bamagreen, el primer proyecto del programa Plastic2Prosperity de la red adaPETation®, creada por el Grupo IMG.

adaPETation® conecta a actores estratégicos para hacer frente a un gran reto común: transformar el problema sistémico en torno al plástico en una oportunidad para regenerar el planeta, las personas y las comunidades. A través de su programa Plastic2Prosperity, impulsa proyectos que fomentan la circularidad del plástico, pero que no solo apuestan por el reciclaje, sino por generar bienestar real donde más se necesita. Su diferencia está en el enfoque: poner a las personas en el centro, promoviendo oportunidades de desarrollo justo e inclusivo.

Para ello, se fortalecerá la unidad de reciclado de la empresa social maliense ECOBUILD y se realizará un programa integral de reforestación y sensibilización ambiental en la ciudad. De esta manera, se prevé reducir el impacto de los residuos plásticos y generar oportunidades de empleo digno y estable para la comunidad. Se estima que al menos 1.950 personas, de las cuales el 40% son mujeres, participarán directamente en el proyecto. Además, más de 100.000 personas se beneficiarán a través de campañas de sensibilización y la recolección de residuos.

La población desplazada en Bamako es uno de los principales grupos a los que se espera llegar, con especial énfasis en facilitar empleo fijo e ingresos estables a mujeres y jóvenes.

Una alianza por la sostenibilidad

"Este acuerdo refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad y la generación de oportunidades para las poblaciones más vulnerables. No solo abordamos un problema medioambiental, sino que también estamos brindando oportunidades económicas a quienes más lo necesitan", afirma Jean Christophe Gerard, Coordinador Regional Sahel de Ayuda en Acción. La organización trabaja en Mali desde 2021.

"En Indorama Ventures creemos que los residuos no son solo un problema, sino una poderosa oportunidad. Al fomentar la concienciación e invertir en soluciones circulares como Plastic2Prosperity, podemos transformar los retos medioambientales en motores de crecimiento socioeconómico. Este proyecto en Malí demuestra lo que es posible cuando trabajamos juntos para regenerar nuestras comunidades y el planeta", afirma Yash Lohia, Director Ejecutivo y Presidente del Consejo de ESG en Indorama Ventures.

"Bamagreen representa todo lo que buscamos con adaPETation®: transformar un reto ambiental en una oportunidad para empoderar personas, regenerar comunidades y construir un futuro más justo," señala Carlota Calonje, Social Impact Manager del Grupo IMG. "Este proyecto es solo el comienzo. Queremos seguir sumando alianzas para escalar este impacto a más lugares donde el plástico sea parte del problema y de la solución".

Con Bamagreen, se da el primer paso hacia una economía circular más inclusiva y regenerativa, creando oportunidades de empleo digno y construyendo un futuro más limpio y justo para todos.

Sobre Ayuda en Acción

Son una organización que trabaja a nivel internacional para generar oportunidades de crecimiento y desarrollo junto a las personas que más lo necesitan. Las acompañan desde la infancia y la juventud, definiendo metas en común, apostando por sus talentos y habilidades. Facilitan su acceso a la educación y la transición hacia el empleo y el emprendimiento para que protagonicen su propio camino y generen un desarrollo sostenible y duradero en sus comunidades.

Sobre Grupo IMG

El Grupo IMG está presente en la industria de los polímeros desde 1959 y es pionero en la fabricación de copoliéster especiales y en la extrusión de láminas de PET.

Sobre adaPETation

adaPETation® es la primera red regenerativa dentro de la industria del PET que busca, promueve e impulsa las mejores soluciones a los problemas sistémicos relacionados con el plástico.

Sobre Indorama Ventures

Indorama Ventures Public Company Limited, que cotiza en Tailandia (ticker de Bloomberg: IVL.TB), es uno de los principales productores de productos químicos del mundo, con una presencia industrial global en Europa, África, América y Asia-Pacífico. Su portafolio incluye PET Combinado, Fibras e Indovinya (anteriormente Óxidos y Derivados Integrados). Los productos de Indorama Ventures abastecen a sectores clave como bienes de consumo de alta rotación (FMCG), agricultura, estilo de vida y automoción, incluyendo segmentos como bebidas, higiene, cuidado personal, neumáticos y seguridad. La compañía forma parte de los índices Dow Jones de Sostenibilidad para Mercados Emergentes y Mundial (DJSI).

