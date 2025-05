GREE lanza en España su nueva generación de aire acondicionado eficiente, conectado y adaptable

Grupo Aplus presenta los nuevos equipos Gree, con lo último en tecnología, eficiencia energética y control inteligente Gree, uno de los principales fabricantes de climatización del mundo, presenta en España su nueva gama de soluciones para un confort a medida. La marca apuesta por sistemas cada vez más eficientes, conectados y fáciles de adaptar a cualquier tipo de espacio, tanto en viviendas como en un entorno comercial.

El nuevo catálogo llega con dos grandes protagonistas: los sistemas multizona, que permiten climatizar varias habitaciones con una sola unidad exterior, y los equipos de aire acondicionado por conductos, una opción centralizada, discreta y pensada para quienes valoran la estética, la eficiencia y el confort.

"El mercado ha cambiado. Ya no solo se busca frío o calor, se busca control, eficiencia y confort. Estas gamas de aire acondicionado Gree están pensadas justo para eso, con equipos de alto rendimiento con tecnología puntera y un diseño preparado para el presente y el futuro", explican desde Grupo Aplus.

Aire acondicionado multizona: climatización eficiente para varias estancias desde un solo punto

Los nuevos sistemas multizona permiten conectar hasta cinco unidades interiores a una sola unidad exterior, gracias a esto se reduce el número de máquinas visibles en la fachada, simplifica la instalación, ganando espacio si es limitado y mejora el rendimiento energético. La flexibilidad de estos equipos permite combinar diferentes tipos de unidades interiores según las necesidades de cada estancia.

Todos los modelos incluyen Wifi de serie, algo que facilita su uso mediante el móvil con la app Gree+. Encender el aire antes de llegar a casa, ajustar la temperatura desde la cama o programar el sistema por franjas horarias es ahora una cuestión de segundos.

A todo esto se suma un funcionamiento especialmente silencioso y clasificaciones energéticas A++ y A+++, que garantizan un ahorro real a medio y largo plazo. Además, las unidades exteriores Free-Match pueden integrarse con sistemas de agua caliente sanitaria (ACS), lo que permite centralizar aún más el confort en una sola solución.

Unidades de conductos: climatización discreta y adaptable

Para quienes buscan una climatización sin equipos a la vista y que cubra toda la vivienda, los modelos por conductos de Gree ofrecen una alternativa elegante, potente y altamente adaptable. Gracias a su diseño ultradelgado, algunos modelos tienen tan solo 200 mm de altura, pueden instalarse fácilmente en falsos techos o espacios con altura reducida.

Todos los equipos de esta gama incluyen de serie termostato y control Wifi, así como bomba de drenaje incorporada y presión estática regulable hasta 160 Pa, para poder ajustar la instalación según el recorrido del conducto. También ofrecen entrada de aire trasera o inferior, para facilitar su integración en diferentes configuraciones de obra.

Su tecnología Full DC Inverter no solo mejora el rendimiento, sino que también reduce notablemente el ruido, con niveles que pueden empezar desde solo 24 dB(A), ideales para estancias donde el silencio es importante.

Una marca global, con apoyo local

Gree no es nueva en esto. Lleva más de tres décadas fabricando sistemas de climatización y hoy está presente en más de 160 países. Esta nueva apuesta por el mercado español llega con un enfoque claro: ofrecer un producto competitivo, con prestaciones de alto nivel y con el respaldo de una marca global que trabaja codo a codo con sus distribuidores, instaladores y clientes profesionales, respaldada por empresas instaladoras de renombre como Grupo Aplus.

"Detrás de estos equipos hay un soporte técnico muy sólido, formación para instaladores y una logística nacional que permite responder con rapidez. Para nosotros, la relación con el canal profesional es clave", aseguran desde Grupo Aplus.