B&B HOTELS lanza su campaña ‘La cadena hotelera donde Bien Estar’ para conectar con el viajero inteligente

El 53% de los viajeros españoles prioriza el confort y la funcionalidad por encima de los lujos cuando elige alojamiento turístico, según el estudio 'Hábitos y tendencias del turista español', Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), 2023. B&B HOTELS se posiciona como una cadena con alojamiento de calidad con un diseño cuidado a un precio competitivo y presencia en más de 900 hoteles en 17 países B&B HOTELS, una de las cadenas hoteleras de mayor crecimiento en Europa, lanza su nueva campaña: ‘La cadena hotelera donde Bien Estar’, un paso más en la consolidación de su posicionamiento como la opción más inteligente y coherente para quienes valoran la funcionalidad, la comodidad real y la libertad de disfrutar del viaje, sin pagar de más.

La campaña continúa el camino iniciado el año pasado, haciendo hincapié en su concepto principal, "Bien estar", como una forma de alojarse más práctica y emocional. Este año, el foco se centra aún más en el cliente, mostrando situaciones reales de viaje con las que cualquiera puede sentirse identificado.

El hotel, sus espacios y servicios están presentes, pero en segundo plano. Lo que importa es lo que vive el cliente.

Las cápsulas de vídeo (20-25 segundos) muestran momentos cotidianos cargados de empatía:

El fondo en una videollamada que parece sacado de Pinterest.

La única preocupación en el viaje son las stories que vas a publicar.

El "tetris familiar", necesario para encajar todas las maletas en el coche antes de salir de vacaciones. Según indica Eduardo Fauqué, Chief Marketing Officer de B&B HOTELS Iberia, "esta campaña no solo refuerza nuestro discurso de marca, sino que traduce lo que ya es una realidad operativa en nuestros hoteles. Bien Estar pone en valor un modelo de negocio basado en la funcionalidad, la eficiencia y el foco constante en el huésped. Desde el diseño de los servicios —wifi de alta velocidad, café 24h, desayuno completo, early check-in o late check-out— hasta la manera en que gestionamos la experiencia, todo está pensado para resolver con inteligencia lo esencial, y permitir que el cliente disfrute de su viaje con tranquilidad. Apostar por este enfoque nos ha permitido mejorar indicadores clave de satisfacción, optimizar procesos internos y reforzar la consistencia de marca. En definitiva, es una campaña que refleja lo que somos: una cadena internacional que crece apostando por el sentido común, la calidad al mejor precio y una experiencia que funciona".

Ese es el propósito de marca que guía toda la campaña. Y que se refleja en servicios útiles y reales: camas cómodas, desayuno buffet, Wi-Fi de alta velocidad gratis, café gratis 24h, espacios de coworking, flexibilidad de horarios, hoteles pet friendly, etc. Todo pensado para facilitar el viaje y dejar espacio a lo que de verdad importa: vivirlo.

Una forma diferente de comunicar en el sector hotelero

Cada pieza de la campaña ha sido desarrollada con una narrativa visual atractiva, pero siempre al servicio del realismo. El propósito principal es que cualquiera pueda reconocerse en los protagonistas. La música, la voz en off y los guiones se han trabajado para transmitir cercanía, naturalidad y ese toque simpático que define la personalidad de la marca.

Refuerza esta idea Belén Pérez, Brand and Communication Head de B&B HOTELS Iberia: "Bien Estar representa una evolución natural de nuestro posicionamiento como marca centrada en las personas. Frente a un sector que sigue hablando desde el lujo o desde la frialdad funcional, nosotros hablamos desde la empatía, la lógica y la experiencia honesta. Esta campaña profundiza en nuestra manera de entender el viaje: funcional, sencilla e inteligente. Nos dirigimos al viajero smart, que prioriza la calidad real, el confort práctico y la libertad de elegir solo lo que necesita. En un mercado saturado y poco diferenciado, contar con un concepto como Bien Estar, arraigado en la autenticidad y coherente con nuestra forma de operar, nos permite destacar sin caer en promesas vacías. Porque en B&B HOTELS no prometemos más de lo que somos, pero sí garantizamos que lo que ofrecemos funciona y marca la diferencia".

La campaña se va a desplegar durante las próximas semanas en diferentes medios y soportes:

Autobuses en Madrid y Barcelona, visibles hasta la primera semana de junio.

Pantallas (Callao y RENFE Atocha y Sants): hasta el martes 27 de mayo.

Campaña de radio en Kiss FM.

Estrategia de influencers en España y Portugal, alineada con este concepto.

Redes sociales, web, mail marketing. SobreB&BHOTELS

Fundado en Brest en 1990, B&B HOTELS es uno de los grupos hoteleros económicos más importantes de Europa. Cuenta con una red de más de 900 hoteles en 17 países, en Europa, Brasil y EE.UU. B&B HOTELS creció exponencialmente desde 2022 con la apertura de más de 170 nuevos hoteles, y pretende continuar esta dinámica en 2024.

Posicionados en el segmento ‘Value for Money’, B&B HOTELS apuesta por ofrecer a sus clientes confort y calidad con la mejor relación calidad-precio. Empatía, crecimiento, integridad e inclusión y smart simplicity son los valores fundacionales del Grupo.

B&B HOTELS está activamente comprometida con la responsabilidad de las empresas hacia la sociedad. Para cumplir con las expectativas de los consumidores y dar credibilidad y transparencia a sus acciones encaminadas a tener un impacto social y ambiental positivo. B&B HOTELS España es una B Corp, representa un modelo de empresa sostenible y regenerativa que cumple con los altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia pública y responsabilidad legal. Además, B&B HOTELS está certificada en sostenibilidad por la organización independiente SOCOTEC.

Enrique Francia Romero es el presidente de B&B HOTELS España y Portugal. Celine Vercollier es CEO de B&B HOTELS GROUP. Goldman Sachs es el mayor accionista desde 2019.