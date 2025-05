Andrés Farrugia impulsa la unión de Caja de Ahorros con Yappy como parte de su visión de banca digital

Con esta alianza, más de 600.000 clientes del banco estatal y los usuarios de 55 instituciones públicas podrán gestionar pagos de forma rápida, segura y trazable La alianza entre Caja de Ahorros y Yappy, impulsada por la visión transformadora de Andrés Farrugia, no es un simple avance operativo: es una redefinición del rol que debe cumplir la banca pública en la era digital.

Con más de 600.000 clientes bancarios y una red de 55 instituciones estatales que utilizan su pasarela de cobros, el banco se convierte en la puerta de entrada a una nueva experiencia financiera para miles de panameños.

"Esta integración representa un salto estructural en nuestra relación con los ciudadanos. No solo facilitamos pagos: conectamos personas con soluciones reales, inmediatas y seguras", afirmó Andrés Farrugia, gerente general de la entidad.

Yappy gubernamental: una iniciativa de Andrés Farrugia que transforma la interacción con el Estado

Gracias a esta alianza, los usuarios podrán realizar pagos a instituciones como la Autoridad de Pasaporte, IDAAN, ATTT, Registro Público, DGI, Ministerio de Cultura, entre otras, de forma completamente digital, desde la app de Yappy.

Además de simplificar trámites, la integración mejora la trazabilidad, reduce los tiempos de espera y fortalece la transparencia administrativa.

"Estamos ofreciendo una plataforma pensada no solo para hacer más, sino para hacer mejor", destacó Farrugia.

Una visión digital integrada: Proyecto Z, banca en línea y ANDREA

Esta alianza forma parte del Proyecto Z, el plan de innovación institucional impulsado por Andrés Farrugia, que incluye:

La modernización total de la banca en línea

La automatización de la tesorería comercial

La integración de soluciones de inteligencia artificial como ANDREA., el asistente virtual que ha gestionado más de un millón de consultas y recientemente recibió el Premio de Innovación Financiera en FinTech Latinoamérica Junto a los más de 1.6 millones de usuarios activos de Yappy y 35.000 comercios afiliados, Caja de Ahorros se posiciona como la entidad pública más conectada digitalmente del país.

Yappy destaca el impacto de la alianza con Andrés Farrugia

Desde Yappy, también se valora el alcance estratégico del acuerdo. Yolianna Alfaro, Directora Comercial de Yappy, afirmó:

"Estamos entusiasmados de sumar a Caja de Ahorros a nuestra red. Esta alianza nos permite seguir construyendo un ecosistema de pagos más inclusivo y accesible para todos los panameños".

Andrés Farrugia: "Innovar es facilitar, conectar y servir con propósito"

Para Farrugia, el verdadero sentido de esta transformación no está en la tecnología, sino en su aplicación concreta.

"Innovar no es solo aplicar tecnología; es cerrar brechas, facilitar la vida del ciudadano y construir una banca pública más útil, más humana y más ágil".

Con esta alianza, Caja de Ahorros se consolida como motor de transformación digital e inclusión, alineando el sistema financiero panameño con las necesidades reales de su gente.