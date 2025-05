Celebrar a las mamás con arte y ron en la experiencia Paint & Sip de Flor de Caña

Madrid, mayo 2025 – Aunque el Día de las Madres ya ha pasado, aún quedan dos sábados especiales para seguir con la celebración o para reunir a un grupo de amigas y rendir homenaje a las madres con una experiencia tan original como significativa. Los sábados 24 y 31 de mayo, a las 14:00 h, será posible disfrutar de una edición muy especial de la experiencia Paint & Sip en la Flor de Caña Experiencia, en Madrid.

Esta experiencia única ha sido diseñada para ofrecer un momento íntimo, creativo y sensorial que combina arte, ron premium y tiempo de calidad. Es el regalo ideal para sorprender a mamá, o simplemente para celebrar la amistad y la maternidad en cualquiera de sus formas.

¿Qué incluye esta experiencia exclusiva? Degustación directa de la barrica (Straight from the Cask): Se puede comenzar la experiencia probando el ron directamente desde nuestra barrica, una oportunidad excepcional para degustar Flor de Caña en su estado más puro.

Selección del ron favorito: Escoger entre tres etiquetas premium: Flor de Caña 12 Años, Cristalino o 18 Años, y disfrutar de una experiencia personalizada según el paladar (¡o el de mamá!).

Pintar y personalizar la propia botella: Se invita a dejar volar la creatividad y diseñar una botella personalizada utilizando pinceles y pintura. Se trata de una actividad guiada, pero con total libertad creativa, ideal para expresarse y crear un recuerdo único e irrepetible.

Dos cócteles incluidos: Mientras se pinta y se comparte, sirven dos cócteles elaborados por los mixólogos, diseñados especialmente para esta experiencia.

Una botella única para llevarse a casa: Al finalizar la actividad, se podrá llevar la botella personalizada: una obra de arte hecha por y para quien la crea.

¿Por qué celebrar en mayo? Mayo es el mes de las madres, pero también es el mes perfecto para reconectar, agradecer y disfrutar de momentos especiales. Esta experiencia no solo es un regalo original, sino una forma de compartir tiempo de calidad y crear memorias duraderas.

Ya sea que no se pudo celebrar el Día de la Madre en su fecha o simplemente se quiere regalar algo diferente, existen dos nuevas oportunidades para hacerlo con estilo y emoción.

Fechas disponibles:

Sábado 24 de mayo

Sábado 31 de mayo

Hora: 14:00 h

Lugar: Flor de Caña Experiencia – Madrid

Reservar aquí la plaza: bit.ly/3ZmXYOU

¿Qué es la Flor de Caña Experiencia? La Flor de Caña Experiencia es un espacio inmersivo ubicado en el corazón de Madrid, donde los visitantes pueden conocer la historia de una de las marcas de ron más premiadas del mundo, descubrir el proceso sostenible de elaboración, y participar en experiencias únicas como catas, coctelería, personalización de botellas y eventos especiales. Cada experiencia está pensada para sorprender, educar y conectar con la esencia de Flor de Caña: un ron con legado, calidad y propósito.

Conocer todas las experiencias y tours aquí: flordecanaexperiencia.com/es/espana/experiencias-y-tours