Catapulta diseña una campaña de masificación de mensaje visual con FOOH y efectos VFX

En un entorno cada vez más saturado de estímulos visuales, las marcas buscan nuevas fórmulas para destacar y conectar con su audiencia. La campaña de masificación de mensaje con VFX y FOOH se presenta como una estrategia disruptiva que combina tecnología avanzada y creatividad para generar impacto a gran escala.

Catapulta, productora audiovisual con sedes en España y Colombia, especializada en contenidos creativos de alto impacto, desarrolla este tipo de soluciones visuales que transforman ideas en experiencias memorables mediante efectos visuales (VFX), animación 3D, mapeo, realidad aumentada, FOOH (Fake Out Of Home) y un sólido enfoque de storytelling visual.

Soluciones visuales para campañas de gran escala Catapulta estructura sus servicios a través de un ecosistema creativo que integra distintos departamentos especializados como CataPOST, Catadigital y CataFilms. Gracias a esta organización, ofrece un proceso integral de producción que abarca desde la conceptualización y desarrollo inicial hasta la postproducción. El enfoque se basa en adaptar las soluciones visuales a los objetivos estratégicos del cliente, aplicando tecnologías como los VFX en publicidad, cine y televisión.

Las campañas de masificación de mensaje con VFX y FOOH permiten alcanzar una difusión orgánica y global, sin necesidad de infraestructuras físicas. A través de la simulación hiperrealista de escenas en espacios públicos, los contenidos adquieren una dimensión viral que potencia el recuerdo de marca.

Un ejemplo reciente de esta capacidad de impacto ha sido la campaña para el SunBeer Fest Huelva 2025. Catapulta transformó las calles de la ciudad en un espectáculo visual mediante FOOH TELLING™️: flamencos de fresa caminando por el centro, un grifo cervecero brotando de la fuente de los Bomberos y una ola dorada inundando el paisaje urbano.

La acción logró viralidad inmediata en redes sociales y contribuyó al posicionamiento turístico y cultural de Huelva, reforzando la conexión entre el evento y su identidad local. La experiencia acumulada de más de 12 años en producción audiovisual posibilita a esta productora ofrecer una ejecución técnica rigurosa y creativa, ajustada a las necesidades específicas de cada proyecto.

Campañas inmersivas y formatos innovadores FOOH y VFX se integran dentro de un catálogo más amplio de soluciones audiovisuales que incluye animación 3D, desarrollo de contenidos para plataformas digitales, growth marketing, campañas ATL y BTL, así como producciones arquitectónicas e interactivas. La combinación de estos elementos amplía las posibilidades narrativas y refuerza el impacto emocional del mensaje transmitido.

El uso de herramientas inmersivas y formatos no convencionales responde a una demanda creciente del mercado por experiencias diferenciadoras. Catapulta implementa estas estrategias mediante una metodología estructurada en tres fases: diagnóstico inicial, producción creativa y postproducción detallada, asegurando así coherencia, precisión y efectividad en cada ejecución.

Todo ello se articula mediante un enfoque sólido de storytelling visual, que contribuye conectar emocionalmente con las audiencias en distintos entornos y soportes.

Catapulta consolida su actividad internacional con un modelo basado en innovación visual, coordinación técnica y comprensión del entorno digital. Las campañas de masificación de mensaje con VFX y FOOH representan una evolución natural en la forma de comunicar, con un enfoque centrado en la experiencia visual y la expansión del mensaje en múltiples formatos y canales.