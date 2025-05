Electrodomésticos inteligentes TCL para una mejor vida en familia

Barcelona, 20 de Mayo de 2025 – Para un hogar en armonía es imprescindible que todos los miembros de la familia se coordinen en una buena organización de las tareas y responsabilidades, amenizando la convivencia y mejorando el clima en casa.

No obstante, es igual de importante contar con herramientas inteligentes y eficaces que faciliten el día a las personas, como los electrodomésticos inteligentes de TCL, que ofrecen soluciones óptimas para que los usuarios puedan despreocuparse y disfrutar de mejores momentos de calidad en familia.

La cocina como corazón del hogar: Frigorífico Free Built In RC521CXE0 El TCL RC521CXE0 es un frigorífico que combina tecnología avanzada con una capacidad impresionante para adaptarse a las necesidades de cualquier hogar moderno y familiar. Su concepto Free Built IN le permite adaptarse a la estructura de los muebles, habilitando más espacio en la cocina.

Su capacidad XL, con bandejas ajustables y un cajón de almacenamiento ampliado, permite a las familias almacenar una gran variedad de alimentos, bebidas, y tuppers en perfecto estado, reduciendo la frecuencia de las compras.

Más allá, la zona convertible, que permite ajustar la temperatura entre -20 °C y 5 °C, ofrece una flexibilidad excepcional para almacenar diferentes tipos de alimentos según las necesidades de cada familia, desde carnes congeladas hasta verduras frescas, garantizando su conservación óptima.

Con características como la tecnología de esterilización T-Fresh, que elimina el 99% las bacterias, los alimentos están protegidos durante más tiempo, listos para ser usados en cualquier comida familiar, y su sistema Pure Air mejora la higiene de los alimentos y potencia la eficiencia energética.

En definitiva, el TCL RC521CXE0 es mucho más que un simple frigorífico; es una solución completa y moderna para el almacenamiento de alimentos que mejora la calidad de vida de las familias al facilitar la organización, garantizar la frescura y la higiene de los alimentos, ahorrar tiempo y dinero, y contribuir a un hogar más saludable y sostenible.

Cuidado de la ropa para familias activas: TCL P5 Super Drum Si los momentos en la cocina se van de madre, la lavadora TCL P5 Super Drum ofrece un potente rendimiento de limpieza combinado con un cuidado excepcional de los tejidos.

Su tambor supergrande de 540 mm permite lavar cargas más grandes de ropa de una sola vez, reduciendo el número de lavados semanales y ahorrando tiempo valioso de coladas para que las familias puedan disfrutar de actividades juntos.

Equipada con un sistema de elevación 6D, la lavadora imita el suave movimiento del lavado a mano, garantizando una limpieza uniforme y profunda sin dañar los tejidos delicados, como la ropa de bebé o las prendas favoritas de los niños. El tambor de diseño ondalado protege aún más la ropa al minimizar el desgaste, ayudando a que las prendas duren más tiempo.

Además, su tecnología Jet Spray Wash de TCL garantiza una eliminación superior de las manchas, incluso las más difíciles, como las de barro, hierba o comida, lo que facilita la tarea de mantener la ropa de los niños limpia y presentable a pesar de lo movidos que sean. El sistema MAGIC Flow ofrece 8 movimientos personalizados que se adaptan de forma inteligente a los tipos de tejidos y niveles de suciedad, proporcionando una limpieza óptima y una mayor protección de los tejidos en cada lavado.

Con un ahorro de energía de A-40%, la lavadora TCL P5 Super Drum consume menos energía, lo que se traduce en ahorros en la factura de la luz y un hogar más sostenible. Tanto si se trata de ropa de recién nacido, como de equipación deportiva sucia o pantalones manchados de barro tras un paseo con el perro el fin de semana, con la lavadora TCL P5 Super Drum las familias pueden disfrutar de ropa más limpia y de la tranquilidad de saber que sus prendas se tratan con cuidado, liberando tiempo y energía para disfrutar de momentos inolvidables juntos.

Un hogar inteligente e integrado con TCL Ecosystem TCL ofrece una amplia gama de dispositivos premium diseñados para simplificar la vida en el hogar, haciéndola más confortable y eficiente. Esta propuesta se engloba bajo el concepto TCL ECOSYSTEM, que define la marca como un ecosistema completo en lugar de un simple dispositivo individual.

La visión de un hogar conectado trasciende la mera acción de controlar dispositivos de forma remota. Se centra en la creación de un entorno armónico donde los dispositivos colaboran para anticipar las necesidades de los usuarios. Para lograrlo, la marca enfatiza la importancia de utilizar dispositivos de alta calidad que aseguren un rendimiento óptimo.

Sobre TCL

TCL Electronics está especializada en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos electrónicos de consumo, como televisores, teléfonos móviles, dispositivos de audio, electrodomésticos y productos inteligentes para el hogar. Combinando un diseño cuidado y una tecnología innovadora para inspirar grandeza, nuestra gama ofrece características imprescindibles y experiencias significativas. Como una de las mayores marcas de electrónica de consumo del mundo, nuestra cadena de suministro integrada verticalmente y nuestra vanguardista fábrica de pantallas ayudan a TCL a ofrecer innovación para todos. Para más información, visite: www.tcl.com

TCL es una marca registrada de TCL Corporation. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.