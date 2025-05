DHL eCommerce inaugura su nuevo sistema de clasificación automatizado de última generación en su nave de CIM Vallès (Barcelona)

La nueva instalación supone una inversión de 17 millones de euros. Esta infraestructura duplica la capacidad de clasificación anterior, llegando a 17.000 piezas a la hora DHL eCommerce ha inaugurado un nuevo sistema de clasificación automatizado de paquetería en su nave de CIM Vallès (Barcelona), fortaleciendo su posición como hub nacional e internacional.

Esta infraestructura ha supuesto una inversión de 17 millones de euros y permite duplicar la capacidad de clasificación, que ha pasado a 17.000 paquetes / hora.

El evento de inauguración ha contado con la presencia de más de 130 invitados, entre los que se encuentra una amplia representación de clientes de la compañía y, por otro lado, la representación institucional de D. Miquel Sàmper, Hble. Consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña; Dña. Laura Oliver, 3º Teniente de Alcaldía y Regidora de Desarrollo Local y Comercio del Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda y Dña. Encarna Duque, técnica de la Unidad de Empresa y Comercio, así como Dña. Carmen Ruiz, Directora General de CIMALSA y D. Jordi Casasayas Gestor de centros logísticos en CIMALSA, la empresa pública de la Generalitat de Catalunya especializada en infraestructuras logísticas

Asimismo, han asistido los máximos representantes de la compañía: D. Pablo Ciano, Director General mundial de DHL eCommerce, D. Sergio Del Casale, CEO de Iberia y todo el Comité de Dirección de DHL eCommerce Iberia y miembros del Global Management Board a nivel mundial.

Sergio Del Casale, CEO de DHL eCommerce Iberia ha explicado la importancia de esta instalación: "Esta instalación ha sido un enorme reto, ya que hemos realizado el cambio sin parar la operativa en ningún momento, sustituyendo la cinta clasificadora antigua por la nueva. Estamos obligados a dar el mejor servicio y eso es para lo que estamos preparados. Agradecemos en primer lugar a nuestros clientes su confianza; a nuestra gente, porque lo que hemos hecho en esta instalación es un gran motivo de orgullo y en tercer lugar a las autoridades por apoyar esta inversión; apostamos por quedarnos aquí por muchos años más".

Durante su intervención, Pablo Ciano, Director General de DHL eCommerce ha destacado: "Hoy es un día muy especial porque estamos inaugurando una nueva etapa de crecimiento del Grupo DHL en general y de DHL eCommerce en particular, en Barcelona. España es el cuarto país de Europa por volumen de negocio de eCommerce y el 60% de la paquetería que entra y sale del país pasa por Cataluña. Nuestro compromiso es desarrollar un crecimiento respetuoso con el medio ambiente y que el 60% de nuestras rutas de última milla para 2030 sean libres de huella de carbono".

La instalación de DHL eCommerce en CIM Vallés fue creada en el año 1997 y, desde entonces, contaba con una cinta clasificadora anterior, que es la infraestructura que ha sido sustituida y actualizada, para duplicar la capacidad de gestión y procesamiento de paquetes.

El gran reto de este proyecto ha sido realizar el cambio mientras la operativa continuaba en funcionamiento. La puesta en marcha de este nuevo sistema de clasificación ha tenido una complejidad operativa enorme y ha supuesto una sincronización milimétrica entre los diferentes equipos implicados, para conseguir no impactar en el servicio hacia los clientes.

La nave está situada en una parcela de 56.600 m², con 19.000 m² de almacén y 3.900 m² de oficinas. Actualmente, tiene más de 400 empleados, de los 1800 que componen DHL eCommerce Iberia.

Esta sede está estratégicamente situada en el CIM Vallès de Santa Perpètua de Mogoda, lo que le permite ser uno de los Hubs de transporte más importantes de Cataluña. En este centro se reciben envíos de una gran parte del resto de Service Center de la Península, se reclasifican y se envían a sus destinos.

Dña. Laura Oliver, 3º Teniente de Alcaldía y Regidora de Desarrollo Local y Comercio del Ayuntamiento, ha afirmado: "En Santa Perpètua hay 633 empresas industriales, de las cuales el 40% tienen vinculación con el sector logístico, 100 en CIM Vallès. Nos enorgullece contar con una empresa referente internacional como es DHL, sin duda una empresa líder a nivel logístico, que genera 400 puestos de trabajo en nuestro municipio y que apuesta por la innovación continua y por el territorio. Es un honor que os hayáis decidido a quedaros aquí. En un momento en el que la logística es clave para la economía global y catalana, como empresa demostráis una gran capacidad de adaptación a los hábitos de consumo y las exigencias de la economía digital".

Por su parte, el Consejero de Empresa y Trabajo, D. Miquel Sèmper, ha comentado durante su intervención: "Hoy en día la logística es imprescindible, sobre todo cuando, además, esta logística es como la de DHL, que tiene muy claro el compromiso de tener una huella neutra de carbono en 2050 y me consta que la compañía está dando los pasos para ello. El Gobierno de la Generalitat al que represento ha hecho un plan para la implantación del vehículo eléctrico, con el que duplicaremos, en cinco años, los puntos de carga rápida para turismos y camiones y daremos un impulso para que las ayudas para la compra de estos vehículos lleguen más rápido. Este es nuestro compromiso".

Con esta inversión DHL eCommerce muestra su firme apuesta por las inversiones a largo plazo en tecnología, digitalización y sostenibilidad, para dar respuesta a las crecientes demandas del mercado y a la evolución del sector, condicionada por el ascenso de la actividad del e-commerce y el consiguiente incremento exponencial del número de envíos de paquetería empresarial a nivel nacional e internacional.