Las mejores hamburguesas Gluten Free llegan a Madrid de la mano de Beatae

Bajo el claim ‘Smashing Burgers, Baking Rice Buns’ ha abierto las puertas la nueva hamburguesería de moda en Madrid. Localizada en Calle de Breton de Los Herreros 13, este local presume de ofrecer los mejores panes de arroz horneados a mano y ‘gluten free’.

Beatae es el nuevo local de moda en Madrid. Desde el pasado mes de abril, el barrio de Ríos Rosas en Chamberí, ya disfruta de las que prometen convertirse en unas de las mejores hamburguesas de la capital. Sus distintivos panes de arroz horneados diariamente a mano son la clave del éxito: crujientes, con un sabor único y además, ‘gluten free’. Su carne de proximidad y de la mejor calidad garantiza la combinación perfecta para dar lugar a unas hamburguesas sabrosas e inigualables.

Hamburguesas Smash Personalizadas (y aptas para personas con celiaquía):

Además de la opción vegana, desde el restaurante dan la posibilidad a los comensales para que puedan personalizar sus hamburguesas con distintos ingredientes como cebolla, champiñones, aguacate o pepinillos (entre otras opciones).

Las raciones que acompañan a la hamburguesa podrán elegirse entre las tradicionales patatas fritas, patatas cajún o ensalada de col. En su oferta de bebidas también se pueden encontrar cervezas ‘Gluten Free’ y la diferenciadora marca Fritz-Kola.

Los precios:

Todos los combos (hamburguesa, racción y bebido) contarán con 2,90 € de descuento e incluyen cheeseburger y dos ingredientes extra, además de una ración y una bebida, mientras que la Veggie Burger cuesta 8,50 €, la Hamburger ( dos patties de carne en Beatae Rice-Bun™), 9,90 €, la Cheeseburger (dos patties de carne y dos lonchas de queso cheddar en el Beatae Rice-Bun™) tiene un precio de 10,90 €. La Baconburger (dos patties de carne y dos tiras de crunchy bacon en el Beatae Rice-Bun™) tiene un valor de 11,90 € mientras que la Bacon Cheeseburger (dos patties de carne smash, dos tiras de crunchy bacon y dos lonchas de queso cheddar en el) Beatae Rice-Bun™) cuesta 12,40 €.

Lo que dicen de Beatae:

Ya son muchos las personas que han probado estas hamburguesas Gluten Free (cuentan con un 4,9 sobre 5 en reseñas de Google) y todas ellas destacan la calidad de sus ingredientes. No solo del pan, también de la carne y las patatas. Lo que transforma este restaurante en un paraíso para celiacos y celiacas, pero también para quien no lo es y solo quiere disfrutar de una deliciosa burger con la mejor calidad.