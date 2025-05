Cinco flequillos que serán tendencia este verano

Los flequillos Wispy, Spock y Tousled serán tendencia este verano 2025 al igual que los desfilados, los choppy, el estilo cortina y los microflequillos. Clásicos como el Birkin dominarán junto a los flequillos rectos, abiertos y el setentero bottleneck.

Imagen de KeuneHaircosmetics, firma holandesa de la que David Künzle es salón embajador en España

Entre todos los flequillos que serán tendencia este verano, David Lesur, director de formación de los salones David Künzle en Madrid, elige y comentacincode sus preferidos:

WISPY – “Desfilado en las puntas, muy versátil y apto para todo tipo de rostros, aporta juventud y naturalidad gracias a su movilidad, ya que esligero, poco denso”.

TOUSLED – “O sea despeinado, al igual que el wispy es supernatural, que es la principal característica de los flequillos que veremos este verano. Informal y anárquico, destaca por su espíritu rebelde, inconformista, siempre suelto con sus diferentes capas”.

SPOCK – “Nada que ver con el wispy o el tousled, este es totalmente recto, cortito, como diseñado con una regla. Si tienes mucha frente, probablemente te quede bien, pero no es un flequillo para todos los rostros. Con una coleta alta queda espectacular, es sofisticado, transmite dulzura, nos recuerda a Audrey Hepburn, un look que en ocasiones le hemos visto también a Penélope Cruz”.

CHOPPY – “Corto y desigual siempre por encima de las cejas, estiliza y queda ideal en todo tipo de largos, pero no en caras muy redondas”.



BABY BANGS – “Lo que llamamos microflequillos. Es ultracorto, muy recto y estructurado, es un estilo bastante cómodo y libre, de fácil mantenimiento y con un aire desenfadado”.