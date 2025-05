Un vecino de Santiago logra cancelar 118.000 euros de deuda gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

Cada vez más personas en Galicia y en el resto de España recurren a este mecanismo legal pensado para aquellos que, tras una situación de sobreendeudamiento, ya no pueden asumir sus obligaciones financieras

Santiago de Compostela, 19 de mayo de 2025.- Un vecino de Santiago de Compostela logra cancelar 118.000 euros de deuda gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. Durante años, la vida de Luciano González transcurrió bajo la apariencia de estabilidad: empleo fijo como funcionario, una familia formada y un futuro que parecía controlado. Sin embargo, tras su divorcio, todo cambió. La separación lo obligó a asumir la mitad de la hipoteca de la vivienda familiar y a garantizar la manutención de sus dos hijos. Para conservar su trabajo, tuvo que trasladarse de residencia, lo que disparó sus gastos y comenzó a desequilibrar su economía.

Buscando una salida, decidió alquilar su antigua vivienda, pero los inquilinos dejaron de pagar y la destrozaron por completo. La situación empeoró aún más tras sufrir un accidente de tráfico que lo dejó sin coche, y poco después, la salud de su nueva pareja se deterioró de forma repentina, obligándole a afrontar nuevos gastos médicos urgentes. Todo ello generó un efecto dominó que lo llevó a acumular con el tiempo una enorme cantidad de deuda, pese a sus esfuerzos constantes por mantenerse a flote. “Lo intenté todo, pero cuando parecía que salíamos adelante, siempre pasaba algo nuevo. Gracias a Sin Deuda Group, hoy puedo respirar tranquilo y volver a mirar al futuro”, relata.

Un mecanismo legal para salir de las deudas Su historia no es una excepción. Cada vez más personas en Galicia y en el resto de España recurren a la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo legal pensado para aquellos que, tras una situación de sobreendeudamiento, ya no pueden asumir sus obligaciones financieras. Este procedimiento permite cancelar total o parcialmente las deudas de particulares y autónomos, siempre que se cumplan ciertos requisitos: haber actuado de buena fe, no disponer de patrimonio suficiente para cubrir la deuda y no haber sido condenado por delitos económicos.

En este caso, el proceso fue gestionado por Sin Deuda Group, una empresa especializada en esta herramienta legal que ya ha logrado anular más de 70 millones de euros en deudas en todo el país. Su equipo acompañó al afectado en cada fase, desde el análisis de su situación hasta la resolución judicial que le permitió liberarse por completo de sus obligaciones económicas. “El sobreendeudamiento tiene muchas caras. Detrás de cada caso hay decisiones tomadas con buena intención, pero en momentos muy difíciles. La Ley de Segunda Oportunidad está precisamente para eso: ofrecer una salida real”, explica el abogado de Sin Deuda Group, Samuel Díaz.

Desde su origen, Sin Deuda Group brinda a personas atrapadas en situaciones financieras insostenibles una nueva oportunidad para empezar de cero. Como este vecino compostelano, que ahora, tras años de lucha, vuelve a vivir sin deudas. Y, sobre todo, sin miedo.

