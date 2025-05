Davante refuerza la empleabilidad con una alianza estratégica con InfoJobs

El acceso al mercado laboral continúa siendo uno de los mayores desafíos para los jóvenes en formación. La brecha entre las competencias que demandan las empresas y las habilidades con las que cuentan los recién titulados exige respuestas ágiles por parte del sector educativo. En este contexto, iniciativas que integran directamente la formación con plataformas de búsqueda activa de empleo están marcando una nueva pauta en el panorama académico y profesional. Bajo esta premisa, Davante ha formalizado una alianza estratégica con InfoJobs, la plataforma de empleo líder en España, con el objetivo de acelerar y facilitar la empleabilidad de su comunidad estudiantil.

Una sinergia enfocada en conectar talento con oportunidades Con la reciente puesta en marcha de la plataforma exclusiva davante.infojobs.net, el alumnado de Davante ya cuenta con un entorno digital especialmente diseñado para facilitar su transición entre la formación y el empleo. A través de este espacio, los estudiantes pueden acceder a ofertas de trabajo personalizadas, segmentadas según su perfil académico y profesional.

Esta colaboración nace del propósito común de acortar la distancia entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral actual. Gracias a InfoJobs, los estudiantes disponen de acceso a más de 60.000 vacantes activas en toda España y un sistema de recomendaciones inteligentes que sugiere ofertas alineadas con su experiencia y preferencias. Davante, por su parte, complementa este recurso tecnológico con un acompañamiento personalizado, talleres de empleabilidad, simulacros de entrevistas, orientación laboral y asesoría en marca personal, entre otros servicios.

Además, el profesorado y los tutores tienen la posibilidad de integrar este recurso en el itinerario formativo de los estudiantes, fomentando una cultura activa de búsqueda de empleo desde etapas tempranas del proceso educativo. Con esta medida, Davante refuerza su visión de ofrecer no solo contenidos curriculares, sino también herramientas que aumenten las posibilidades reales de inserción laboral.

Davante Emprende: apostar por la iniciativa y la innovación Más allá de facilitar el acceso a empleos existentes, Davante también promueve una actitud proactiva hacia la creación de oportunidades. En esa línea se enmarca Davante Emprende, un concurso nacional dirigido a estudiantes con espíritu innovador y vocación emprendedora. A través de esta iniciativa, la institución busca fomentar el desarrollo de proyectos originales que puedan traducirse en modelos de negocio viables y sostenibles.

Los participantes reciben formación complementaria en áreas como desarrollo de negocio, marketing digital, presentación ante inversores y financiación de startups. Además, cuentan con el acompañamiento de mentores del ecosistema emprendedor y tienen la posibilidad de presentar sus ideas ante un jurado especializado que reconoce las mejores propuestas con premios económicos y apoyo técnico.

Esta apuesta por el emprendimiento complementa la estrategia global de empleabilidad de Davante, al ofrecer una vía alternativa de desarrollo profesional basada en la autonomía, la creatividad y la proyección de futuro.

Resultados que respaldan una metodología orientada al empleo Según los datos publicados en la sección de empleabilidad del portal oficial de Davante (davante.es/empleabilidad), más del 76?l alumnado consigue empleo en menos de 6 meses tras finalizar su formación. Esta cifra es el resultado de una metodología educativa centrada en la práctica, el refuerzo competencial y la vinculación activa con empresas del sector productivo.

Davante ha implementado un modelo de Formación Abierta, que combina las ventajas del aprendizaje online con el apoyo presencial en más de 120 centros educativos en España, Italia y Portugal. A esto se suma su exclusivo programa FP Plus, que incluye certificaciones técnicas reconocidas por empresas, formación en competencias digitales, refuerzo idiomático y entrenamiento en habilidades blandas.

Esta propuesta integral responde a las exigencias de un mercado cada vez más competitivo y en constante transformación, donde la empleabilidad depende no solo del conocimiento técnico, sino también de la capacidad de adaptación, la comunicación efectiva y la actitud emprendedora.

Además, Davante cuenta con una Red de Empresas Colaboradoras que supera las 6.000 entidades, lo que permite a los estudiantes acceder a prácticas formativas, bolsas de trabajo exclusivas y procesos de selección directa gestionados desde el entorno académico.

Formación con propósito: empleo como eje transversal Con esta alianza con InfoJobs y proyectos como Davante Emprende, Davante reafirma su compromiso con una formación de calidad enfocada en resultados tangibles. En lugar de limitarse a ofrecer programas formativos, la institución se posiciona como un agente activo en la generación de oportunidades laborales para sus estudiantes.

En un entorno donde la automatización, la digitalización y la sostenibilidad transforman las dinámicas del empleo, Davante se adapta incorporando herramientas, metodologías y alianzas estratégicas que anticipan las demandas del mercado. La colaboración con InfoJobs no solo representa una mejora tecnológica, sino una decisión estratégica para colocar al estudiante en el centro del ecosistema laboral desde el inicio de su proceso formativo.