Adecco busca 50 operarios/as de producción para trabajar en la empresa ONTEX en Segovia

Adecco, la división de Grupo Adecco especializada en flexibilidad y productividad, está seleccionando a 50 operarios/as de producción para trabajar en ONTEX, empresa líder especializada en el cuidado personal femenino, de bebés y personas mayores situada en Valverde del Majano (Segovia) Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social conocidos la semana pasada, el paro bajó en todas las provincias de Castilla y León, situándose Segovia a la cabeza con una reducción del 4,7% y 237 parados menos, alcanzando los 4.852.

Entre las principales funciones se encuentran la responsabilidad de garantizar que todos los productos sean empaquetados correctamente y listos para su distribución; seleccionar y empaquetar el producto fabricado desde su salida de las máquinas, asegurando que cada producto cumpla con los estándares de calidad establecidos; conformar palets del producto para su posterior envío; colaborar en tareas adicionales del proceso de producción según sea necesario, asegurando que cada paso se realice con precisión y eficiencia; además de mantener el área de trabajo limpia y organizada para asegurar un entorno seguro y eficiente.

Asimismo, para acceder a estas vacantes es necesario contar con un fuerte compromiso con el trabajo, mostrando motivación y proactividad en todas las tareas asignadas, capacidad de trabajo en equipo y rápida solución de incidencias. Por otra parte, se requiere una disponibilidad total para trabajar de lunes a domingo en turnos rotativos de mañana, tarde y noche, y vehículo propio.

A cambio, se ofrece un contrato temporal con posibilidad de incorporación; una retribución económica competitiva; un plus de nocturnidad para aquellos/as que trabajen en turnos de noche; y plus de turnicidad, que recompensa la flexibilidad y adaptación a los diferentes turnos rotativos.

Por otro lado, trabajar durante los fines de semana y festivos también tiene su recompensa, ya que se ofrece un plus adicional para aquellos/as que demuestren su compromiso en estos días.

En último lugar, cabe mencionar que la empresa ofrece formación continua, asegurando que cada miembro del equipo tenga acceso a oportunidades de aprendizaje y desarrollo que mejoren sus habilidades y conocimientos.

Las personas interesadas pueden registrarse en la oferta a través del siguiente link: https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-produccion-en-valverde-del-majano?ID=7AF626F4154C0EB97DC369E246FB7B38