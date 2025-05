Juan Carlos Cobos recupera sus funciones como presidente de la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana. Tras unos meses apartado de su actividad federativa, el máximo mandatario del taekwondo valenciano continúa su gestión deportiva avalado por los recientes éxitos cosechados por los deportistas valencianos en el panorama nacional e internacional, con un modelo económico referentes y con una reforzada estructura organizativa que está llevando al taekwondo valenciano a una de sus mayores etapas doradas en la historia.

Resultados deportivos, aumento en el número de licencias, representación internacional de los atletas valencianos, crecimiento exponencial en la gestión deportiva y económica. Y, además, liderando la lucha contra la corrupción en el deporte, concretamente, en una disciplina como el taekwondo que ha sido salpicada en los últimos años por acontecimientos extradeportivos que trascienden del tatami.

Reforzado, con el respaldo de su Junta y la confianza de deportistas y clubes que, gracias a la gestión de la FTCV, continúan su crecimiento tanto personal como deportivo. Pero Juan Carlos Cobos va a por más. Porque, según afirma, "todavía queda mucho por mejorar”. Y, además, confiesa: “La dirección del taekwondo nacional necesita un cambio urgente”.

Juan Carlos abre su corazón como presidente. Pero también, como padre de deportista, como entrenador y como gestor deportivo.



Recientemente, has vuelto a ejercer tus funciones como presidente de la FTCV, ¿cómo ha sido ese proceso de transición a nivel institucional? Ha sido un proceso profundo, pero, especialmente, interesante. Al tener todo el apoyo de la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana he podido atravesar este momento con la tranquilidad y serenidad que este deporte nos ha enseñado. Agradezco la confianza plena de la Junta. Es una satisfacción ver cómo, durante este proceso, la FTCV ha seguido creciendo exponencialmente en la parte económica, deportiva y en nuestro modelo de gestión. Uno recoge lo que siembre. Y gozar ahora del gran presente que atraviesa el taekwondo valenciano es el fruto de todo el trabajo que realizamos en el pasado y seguimos realizando en el presente.

¿Y en el apartado personal cómo lo has vivido? En el aspecto personal también lo he sobrellevado muy bien. Para cualquier persona que ama este deporte, independientemente del cargo o lugar que ocupe, estar ‘fuera del combate’ puede afectarle. Pero si hay algo que nos ha enseñado nuestro deporte es la perseverancia, la constancia y el saber esperar nuestro momento. Esa gestión emocional, que muchas veces aplicamos los entrenadores, es la que nos sirve en momentos así para mantener la calma. Por otra parte, me ha sorprendido el gran afecto que he recibido de muchísimos clubes, de otros atletas, de varios deportistas, familiares, entrenadores…Estoy muy agradecido a la familia de taekwondo valenciano.

Comenzaste tu camino en el Taekwondo hace más de 40 años y has pasado por diferentes etapas como alumno, entrenador y ahora presidente. ¿Qué momento consideras como el más significativo en tu carrera dentro de este deporte? Durante todos estos años hemos vivido varios momentos que son difíciles de quedarse con algunos. Desde la creación del Open Internacional de la Comunitat Valenciana hace más de 12 años, el crecimiento exponencial de la cantidad de licencias de clubes, los muy buenos resultados que estamos consiguiendo. Pero, especialmente, el crecimiento de deportistas de nuestra Comunitat que representan nuestro país a nivel internacional o a nivel olímpico.

Has formado a numerosos deportistas a lo largo de los años. ¿Qué valores personales intentas transmitir a tus alumnos más allá de la técnica y la competencia? Humildad, perseverancia y, sobre todo, la deportividad. Para mí lo más importante es que nuestros alumnos puedan crecer a nivel deportivo, pero especialmente, a nivel personal.

Luego de tantos años dedicados al Taekwondo, ¿cómo ha influido este deporte en tu forma de ver la vida o de enfrentar desafíos personales? Hay uno de los cinco valores del taekwondo que no mucha gente conoce y es una gran inspiración. Es el espíritu indomable (Baekjul Boolgool). La esencia de ese valor me ha llevado a creer, desde la humildad, que la Comunitat Valenciana no solamente puede ser una potencia, sino que va camino de convertirse en una federación modelo en todos los aspectos.

Has logrado muchas cosas como formador, directivo y referente, ¿qué te sigue motivando cada día para seguir vinculado al Taekwondo? Creo que el secreto es que lo sigo viviendo como un deportista. Cuando se plantean ideas, acciones, iniciativas, primero las contemplo con los ojos del deportista. Busco esa proyección. Cada decisión que me toca tomar como directivo, siempre la medito antes con la mente del deportista. No lo miro como directivo, sino desde el punto de vista del atleta. Y a partir de ahí, tomamos decisiones.

Desde tu experiencia y liderazgo en la FTCV, ¿cuál es su valoración de la gestión del taekwondo nacional en los últimos meses? ¿Qué crees que se podría fortalecer? Creo que lo más importante es que debemos cambiar, ya no solo como representantes de una federación territorial sino integrantes de la familia del taekwondo nacional, es la gestión de la federación española. Bajo mi punto de vista, están haciendo una gestión nefasta. Independientemente de los temas legales, que eso lo resolverá un juez, creo que hay varios aspectos que debemos mejorar exponencialmente. Al ser padre de un deportista, entrenador y, a la vez, dirigente de una federación autonómica, tengo una visión global de la actual gestión de la RFET y, siendo sincero, no me gustan las cosas que estamos viendo.

¿Qué tan preocupante es la situación del taekwondo en la actualidad? Me preocupa que el actual presidente de la RFET y su secretario general se enfrenten a un juicio penal en el que se les pide más de 10 años de cárcel por cinco delitos penales. Me preocupa mucho, que otros dirigentes se mantengan pasivos mientras los padres de los chicos y chicas de su comunidad autónoma -que representan a España en eventos internacionales como parte del equipo nacional- se queden sin poder cumplir su sueño por falta de dinero, enmascarándolo con criterios técnicos de la RFET. Me preocupa que las familias tengan que endeudarse para cubrir esos gastos.Creo que deben dar explicaciones no solamente al juez, sino a la familia del taekwondo nacional sobre estos presuntos delitos antes de presumir de las medallas que corresponden más al mérito del deportista, clubes, federaciones territoriales, y familias. Ya que son ellos quienes verdaderamente ayudan a que los deportistas puedan competir en condiciones. Me preocupa que, recientemente, hayan dejado fuera del Campeonato del Mundo a diez deportistas cadetes (niñas y niños de 14 años) siendo campeones de España y habiéndose ganado a pulso y con esfuerzo su participación en ese Mundial como el resto de participantes. Presumir de haber participado en el Europeo de Poomsae con 55 deportistas de los cuales sólo a ocho la RFET les costeó los gastos, no es ético.

Hay un mundo paralelo al que vemos públicamente en el que los deportistas se buscan la vida para conseguir la ayuda de federaciones territoriales, clubes o familiares para cumplir un sueño y representar a su país. Me preocupa que Jesús Tortosa se quedara fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio por cuestiones políticas como así reconoció en un audio el coordinador de los CAR de la RFET D. José Jesús Márquez. Me preocupa que el atleta más laureado del taekwondo, Joel González, haya sido comunicado mediante Whatsapp para notificarle que finalizaba su beca y debía abandonar el CAR de Barcelona. ¿Dónde está el reconocimiento a estos deportistas que renunciaron a todo por su federación y su país?. Hablamos de nombres posicionados en la oposición del actual presidente en algún momento.

¿Qué crees que debería cambiar en la gestión del taekwondo nacional? Creo que debe cambiar, en primer lugar, lo más importante de todo. La base del taekwondo, del deporte e, incluso, del olimpismo. Hay que cambiar la falta de valores. Tiene que haber un cambio radical en la dirección de la RFET. El taekwondo, los deportistas y las familias no se merecen lo que tenemos. Podemos aspirar a más y hay gente muy válida y preparada. Necesitamos que las instituciones hagan su trabajo y velen por el buen funcionamiento de la federación nacional. Necesitamos que la justicia actúe con la máxima contundencia y celeridad posible.

¿Qué aspectos del modelo nacional crees que deberían revisarse para seguir potenciando el talento desde la base? El deporte base se financia, fundamentalmente, con la economía familiar y últimamente competir en el taekwondo se está convirtiendo en un artículo de lujo. Un padre y una madre hace lo que sea por ver realizado y feliz a su hijo o hija. Luego, campeonatos para clubes que son maratones en los que, además de que les cobran cada vez más como inscripción, resulta que al hacer el pesaje un día antes debes sumarle las estancias y manutenciones de la familia al completo. Y ya cuando crees que está todo, te encuentras con el cobro extra de una entrada para cada miembro de la familia que va a ver a su hijo/a o hermano/a. ¿Qué hay que hacer? Abaratar el coste para las familias y multiplicar las participaciones, no dejando a ningún niño/a fuera por cuestiones económicas, y tendremos una base futura de deportistas enorme en unos años. Y no me vale la excusa de que todo vale mucho y que cada vez es más caro todo. Es cierto, pero se trata de buscar recursos y fórmulas para que el coste no recaiga en las familias y deportistas. Debemos priorizar que ningún niño se quede fuera de un evento nacional porque no lo puede pagar, mientras algunos dirigentes ostentan grandes sueldos y algunas dietas injustificadas.

Las federaciones territoriales podemos jugar un papel muy importante en este cambio porque al final la RFET se nutre y vive de nuestro trabajo y nosotros a su vez del trabajo de los clubes de nuestra comunidad. Mi amistad personal con el actual presidente de la Federación Gallega ha hecho que ambas federaciones realicemos colaboraciones durante todo el año que nos ha permitido seguir dominando en los resultados del taekwondo nacional. Creo que el modelo colaborativo entre territoriales es el camino a seguir.

¿Qué valoración haces de la inclusión de la modalidad ITF a la Federación de Taekwondo de la C.V.? Es bastante extraña la situación que se está viviendo alrededor de esta modalidad. En el pasado la modalidad de ITF ya tuvo la oportunidad de integrarse en nuestra federación, pero la negativa de la RFET y su presidente impidió esa integración de miles de deportistas que acabaron dispersos o integrados en la Federación de Kick Boxing. No obstante, en nuestra lucha por la transparencia en el deporte y contra la corrupción, ya estamos trazando las nuevas líneas para solicitar todas las explicaciones legales sobre las decisiones de esta modalidad.

¿Qué valoración haces del último año para el Taekwondo valenciano? ¿Qué objetivos se han marcado para este 2025? Este 2025 está siendo un año increíble. A nivel deportivo no sólo hemos seguido dominando en el panorama nacional en categorías base como son las cadete y junior en combate si no que hemos conseguido unos resultados increíbles, triplicando medallas en la modalidad de Poomsae y que nos augura un futuro lleno de éxitos. A pesar de ello, nuestro objetivo para 2025 es empezar a trabajar en deportistas por debajo de la categoría cadete, buscando una detección precoz de talentos y ayudar a llegar a esos deportistas junior a la categoría absoluta de cara a posicionar en los próximos años a un deportista de la FTCV en la carrera por unos Juegos Olímpicos.

Económicamente continuamos creciendo, a pesar de las continuas trabas. En los últimos años se ha triplicado el presupuesto de la FTCV, lo que ha permitido una mayor inversión a todos los niveles siendo actualmente la federación que más deportistas tenemos en eventos internacionales. Incluso se ha creado un Departamento de Comunicación y Marketing que se encarga de buscar nuevos patrocinadores para la FTCV y se estudian nuevas fuentes de ingresos que ayuden a crecer a nuestros deportistas. A nivel de gestión seguimos cumpliendo nuestra hoja de ruta tratando de modernizar y profesionalizar nuestra federación y clubes.

Cada vez más deportistas valencianos se proyectan en el plano internacional. ¿Qué papel juega la federación en acompañar ese salto competitivo?” Como he explicado antes, la FTCV dispone de ayudas tanto públicas por parte de la GVA como privadas de la FTA que sufragan los programas de tecnificación deportiva y FER Futur respectivamente. Ambas ayudas permiten que nuestra élite deportiva siga creciendo y pueda participar en eventos tan importantes como el Open de Países Bajos G1, Open de Serbia G1, President CUP Europea, Open de España G1 con gran cantidad de participantes. Además de estos programas, este año, y fruto del trabajo de la comisión de selecciones de la FTCV, se ha creado el programa IMPULSO SELECCIÓN que se sufraga con recursos propios que genera la FTCV y que ayuda en esas salidas internacionales a categorías inferiores e incluso posibilita el llevar a más deportistas que se quedarían afuera debido al gran nivel de la FTCV de los programas de tecnificación y FER Futur. También y, aunque no es nuestro ámbito de actuación ya que participan como equipo nacional, se ayuda cubriendo gastos a los deportistas de la FTCV convocados por la RFET para participar en Mundiales o Europeos y que deben costearse sus gastos ellos mismos.

El nivel del combate en categorías como cadete y junior ha sido muy alto. ¿Qué factores crees que están impulsando este crecimiento competitivo en la Comunidad Valenciana? Hay 3 factores claves para que haya sucedido esto. El primero es el compromiso del deportista para alcanzar el objetivo. El segundo, la preparación y dedicación de los entrenadores que invierten horas y horas con sus alumnos. Y, por último, las familias que se sacrifican para llevarlos a los entrenamientos y campeonatos semana tras semana. Hablando de la preparación y dedicación de los entrenadores hay que hacer una mención especial al actual director técnico de Combate D. Vicente Conchilla y al equipo de técnicos principal que conforma nuestro equipo técnico Francisco Martín, David Granjo y Armando Muñoz que llevan varios años haciendo un grandísimo trabajo.

¿Cómo ve el nivel del Poomsae y Hapkido? ¿Qué planes existen para fortalecer estas disciplinas y garantizar su continuidad? El nivel del Poomsae en la CV ha subido muchísimo en este último año fruto del buen trabajo realizado por nuestro DT José Zafrilla y del equipo de técnicos. Hemos triplicado las medallas en el Campeonato de España y, este mismo año, hemos conseguido dos oros y dos platas en el Campeonato de Europa de deportistas de la FTCV. Aun así, lo mejor está por venir ya que se ha puesto en marcha un programa para la detección de talentos en edades tempranas que garantice la continuidad de buenos resultados en el futuro. Con respecto al Hapkido, no sólo hemos conseguido establecer como fijo el Campeonato Autonómico, sino que hemos organizado seminarios de Hapkido con más de 100 personas de todo el territorio nacional. Además de ello, vamos a poner en marcha un Open Internacional de Hapkido independiente de nuestro gran Open de la CV debido al crecimiento que está teniendo este.