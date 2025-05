Lavandería Industrial Granada se expande a Málaga integrando tecnología y calidad para hoteles y restaurantes

Lavandería Industrial Granada (Nevada 2.0 S.L.), especialista en servicios de lavandería para el sector hotelero y de restauración, ha anunciado su expansión a la provincia de Málaga. Esta ampliación refuerza su propuesta de valor basada en tecnología avanzada, calidad y fiabilidad, con un notable crecimiento en su cartera de clientes y cobertura regional. Además, la empresa integra sus servicios con los alojamientos de BluetTravel en Sierra Nevada, creando un ecosistema turístico totalmente integrado Con más de 15 años de experiencia, Lavandería Industrial Granada ha consolidado una oferta de servicios centrada en la tecnología de vanguardia y la calidad de los resultados. La lavandería se especializa en el tratamiento de textiles para hoteles, restaurantes y otros establecimientos turísticos, garantizando limpieza, desinfección y una atención personalizada.

Lavado con oxígeno activo y ozono es una de las innovaciones destacadas que la empresa utiliza para lograr un blanqueado superior y una desinfección profunda de los textiles, todo ello con menos productos químicos. Este proceso, junto con el uso de equipos industriales de última generación, permite que la lavandería sea capaz de procesar grandes volúmenes de ropa con resultados impecables y consistentes. La lavandería industrial Málaga sigue el mismo modelo de éxito que ha consolidado la sede de Granada, ofreciendo soluciones de lavandería para los hoteles y restaurantes de la Costa del Sol, y garantizando una calidad de servicio impecable en cada entrega.

La flexibilidad es otro de sus puntos fuertes, ya que ofrece opciones como el renting textil, permitiendo a los clientes no solo alquilar ropa de cama, baño y mantelería, sino también adaptar sus servicios según las fluctuaciones de la demanda, ajustando el volumen de trabajo a la temporada. Este servicio integral es ideal para establecimientos como los apartamentos Sierra Nevada, que necesitan gestionar grandes cantidades de textiles en temporadas altas, o para pequeños restaurantes que requieren un volumen más reducido. Así, Lavandería Industrial Granada se adapta perfectamente a las necesidades de diferentes tipos de clientes, desde pequeños establecimientos hasta grandes resorts.

Además, los protocolos higiénicos estrictos, adoptados tras la pandemia, garantizan que todos los servicios de lavandería cumplan con las normativas sanitarias más exigentes, lo que da tranquilidad a los clientes y asegura la salud de sus huéspedes.

Expansión a Málaga: crecimiento y cobertura regional

La reciente apertura en Málaga permite a Lavandería Industrial Granada ampliar su cobertura geográfica, ofreciendo servicios especializados en la Costa del Sol. Málaga se ha convertido en un centro turístico clave en España, y la empresa ha respondido a la creciente demanda con una solución eficiente, centrada en la calidad y fiabilidad. En su lavandería industrial Málaga, la empresa ofrece soluciones personalizadas para los clientes de la región, asegurando un servicio de lavandería completo que incluye la recogida, lavado, planchado y entrega puntual de la ropa.

El proceso en Málaga sigue el mismo modelo exitoso que ha permitido a la empresa consolidarse en Granada: recogida, lavado, planchado y entrega puntual de la ropa. Esta expansión ha implicado un aumento de clientes, incorporando hoteles, restaurantes y complejos turísticos de la zona, lo que ha permitido a la empresa ofrecer servicios en gran parte de Andalucía oriental. Desde Sierra Nevada hasta la Costa del Sol, Lavandería Industrial Granada garantiza la calidad y puntualidad en sus entregas, adaptándose a las necesidades de cada cliente en diferentes entornos, desde pequeños hoteles boutique hasta grandes resorts.

Esta expansión no solo refuerza la presencia de la empresa en la región, sino que también la posiciona como un proveedor clave para el sector hotelero y de restauración, con la capacidad de ofrecer un servicio de lavandería homogéneo en toda la zona. La empresa también ha anunciado planes para continuar con su expansión hacia otras ciudades clave para el turismo, como Almería y Madrid, consolidándose como un referente nacional en el sector.

Sinergia con BluetTravel: ecosistema turístico integrado

Un aspecto diferenciador de Lavandería Industrial Granada es la creación de sinergias dentro de su ecosistema empresarial. A través de su colaboración con BluetTravel, una empresa de alojamientos turísticos en Sierra Nevada, la lavandería ofrece un servicio integral tanto de alojamiento como de lavandería para los turistas.

BluetTravel gestiona apartamentos turísticos de alta calidad en Sierra Nevada, y Lavandería Industrial Granada se encarga de garantizar que toda la ropa de cama y baño esté siempre en perfectas condiciones. Esta integración permite a BluetTravel ofrecer una experiencia superior a los viajeros, asegurando la calidad en cada detalle, desde la limpieza de las sábanas hasta la comodidad del check-in. La colaboración ha permitido que los apartamentos de BluetTravel mantengan una gestión eficiente de sus textiles, con un sistema de renting que asegura disponibilidad adicional en épocas de alta ocupación.

La colaboración entre ambas empresas no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también ofrece ventajas operativas notables: coordinación en horarios de recogida y entrega, optimización de inventarios textiles y una comunicación fluida entre los gestores de los apartamentos y el equipo de lavandería para cualquier necesidad especial. Este modelo de sinergia se presenta como una opción ideal para otros clientes del sector turístico que busquen externalizar sus servicios de lavandería, obteniendo un nivel de servicio confiable que respalda la experiencia global del cliente.

Beneficios de externalizar la lavandería

La externalización de servicios de lavandería ha experimentado un crecimiento en el sector hotelero y de restauración debido a las numerosas ventajas estratégicas que ofrece. Estos son algunos de los principales beneficios que Lavandería Industrial Granada aporta a sus clientes:

Ahorro de costes: Delegar la lavandería permite a los hoteles y restaurantes reducir costos operativos asociados a la compra y mantenimiento de equipos propios, además de eliminar personal adicional para la gestión de textiles. Los clientes pueden ajustarse al volumen real de ropa, evitando gastos fijos innecesarios.

Enfoque en el negocio principal: La externalización permite a los establecimientos centrarse en lo que realmente importa: la atención a los huéspedes o comensales, sin preocuparse por la gestión de lavandería. Los servicios garantizan ropa limpia y disponible a tiempo, lo que elimina interrupciones en las operaciones diarias.

Calidad constante y fiabilidad: Un proveedor especializado en lavandería industrial, como Lavandería Industrial Granada, asegura un estándar de calidad uniforme, utilizando maquinaria profesional y procesos adecuados para cada tipo de prenda. Esto ayuda a mantener la durabilidad y apariencia de la ropa, un factor crucial en la industria hotelera y de restauración.

Flexibilidad y escalabilidad: Los servicios de lavandería externalizados se adaptan fácilmente a las fluctuaciones estacionales y a los picos de demanda, ajustando el volumen de trabajo sin comprometer la calidad del servicio. Esto permite a los hoteles y restaurantes manejar tanto épocas de alta ocupación como períodos tranquilos.

Innovación continua y asesoramiento: Lavandería Industrial Granada está en constante evolución, incorporando nuevas tecnologías y mejorando sus procesos. La empresa ofrece asesoramiento continuo sobre el tratamiento adecuado de tejidos, garantizando un servicio consultivo que agrega valor más allá del lavado.

Compromiso medioambiental: En un contexto donde cada vez más empresas buscan operaciones sostenibles, Lavandería Industrial Granada ha adoptado prácticas ecoeficientes, como la optimización del uso de agua y energía, el uso de detergentes biodegradables y el empleo de procesos de ozonización. Esto no solo reduce el impacto ambiental, sino que también ayuda a los clientes a cumplir con sus propios objetivos de sostenibilidad.

Conclusión

La expansión de Lavandería Industrial Granada hacia Málaga, junto con su sinergia con BluetTravel en Sierra Nevada, subraya el éxito de su modelo de negocio en constante crecimiento. La empresa ha demostrado que la integración de tecnología, fiabilidad y flexibilidad no solo mejora la experiencia de los huéspedes en los hoteles y apartamentos, sino que también optimiza las operaciones de los establecimientos. En el futuro, la compañía planea seguir ampliando su cobertura geográfica y mejorar sus capacidades tecnológicas, con el fin de satisfacer la creciente demanda de servicios de lavandería industrial en el sector turístico.

Con su enfoque innovador y su capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente, Lavandería Industrial Granada se perfila como un socio estratégico de confianza para hoteles y restaurantes que buscan externalizar sus servicios de lavandería con la tranquilidad de contar con un servicio de calidad, eficiente y sostenible.