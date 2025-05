Licopeno y ciencia vegetal; Lycolé traza un nuevo rumbo en cosmética

En el corazón de la cosmética más innovadora emerge un ingrediente con nombre propio y propiedades excepcionales: el licopeno. Este activo natural ha conquistado la atención del sector por su notable capacidad antioxidante, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas en las formulaciones destinadas al cuidado profundo de la piel.

Lejos de ser una tendencia pasajera, su aplicación marca el inicio de una nueva forma de entender la belleza: más consciente, más efectiva y más respetuosa con el entorno. Bajo esta visión, Lycolé ha creado un universo de productos donde el licopeno ocupa un lugar central, dando forma a una propuesta cosmética única, rigurosa y sensorial.

Un laboratorio nacido de la pasión por la cosmética natural Fundada en 2013, Lycolé surge del compromiso de tres emprendedoras unidas por una misma inquietud: crear una alternativa real dentro del sector de la cosmética natural basada en principios activos de origen vegetal. Inspiradas por las propiedades regeneradoras del licopeno, iniciaron un proceso de investigación que culminó en la creación de una línea de productos donde este componente antioxidante se convierte en el elemento distintivo.

Desde sus instalaciones, situadas en un entorno libre de contaminación en Extremadura, la empresa desarrolla y produce internamente sus formulaciones, asegurando el control integral de la cadena de valor. Gracias a la colaboración con GECONESA, proveedor especializado en procesado de tomate, Lycolé incorpora licopeno de alta calidad, optimizando sus beneficios en aplicaciones tópicas. Esta sinergia permite ofrecer productos capaces de combatir el estrés oxidativo y mejorar visiblemente la textura, el tono y la vitalidad de la piel.

El catálogo incluye serum facial, contornos específicos, bálsamos labiales, jabones y champús, todos enriquecidos con licopeno y reforzados con aceites esenciales y vitaminas. El enfoque está orientado a tratar desde signos de la edad hasta afecciones como acné, manchas o pieles atópicas, siempre desde una perspectiva natural y sostenible.

Una propuesta diferenciadora basada en ciencia, compromiso y bienestar La línea Lycolé ha sido reconocida en el ámbito nacional, como demuestra el galardón “Victoria de la Belleza 2022”, otorgado al serum de licopeno por su eficacia, formulación natural y respeto medioambiental. Este reconocimiento avala la apuesta de la marca por una cosmética limpia, sin aditivos tóxicos y con resultados demostrados, basada en activos de origen vegetal.

El licopeno se ha convertido en el núcleo de esta propuesta, no solo por su capacidad antioxidante, sino también por su versatilidad para tratar diversos problemas dermatológicos desde el exterior. El laboratorio no solo desarrolla su propia marca, sino que también fabrica para terceros, manteniendo un elevado estándar de calidad en todas sus producciones.

Lycolé no se limita a ofrecer productos, sino que propone una experiencia sensorial conectada con la naturaleza y el bienestar, a través de texturas delicadas, aromas envolventes y fórmulas pensadas para regenerar, proteger e iluminar la piel. La combinación de tecnología, tradición vegetal y responsabilidad ambiental ha situado a la marca en una posición estratégica dentro del mercado de la cosmética con licopeno.