Muchas personas han experimentado el frustrante momento de olvidar lo estudiado justo antes de un examen, o incluso en medio de una presentación crucial. Este fenómeno, más habitual de lo que se suele imaginar, tiene explicaciones científicas claras: la memoria no está diseñada para retener todo indefinidamente, sino para priorizar información relevante y útil. Pero ¿qué determina qué se recuerda y qué se olvida? Y, sobre todo, ¿existe una solución efectiva?

Según los expertos en memoria Andrew Budson y Elizabeth Kensinger, olvidar es parte natural del proceso de aprendizaje. Sin embargo, ciertos métodos pueden potenciar significativamente la retención a largo plazo. En este sentido, destaca el Curso Genius, creado por Giacomo Navone, sociólogo e investigador científico, considerado uno de los expertos más destacados en aprendizaje estratégico de Europa. Curso Genius es un sistema probado científicamente que ofrece técnicas precisas para evitar olvidos frecuentes y optimizar el proceso de aprendizaje.

Una de las razones fundamentales del éxito de Curso Genius es su enfoque personalizado. A diferencia de los métodos tradicionales que aplican técnicas genéricas a todos los alumnos, Curso Genius realiza primero una evaluación exhaustiva de las características cognitivas individuales mediante el Test AMOS. Este test analiza aspectos como estilos de aprendizaje, concentración, motivación y niveles de estrés y ansiedad, lo que permite desarrollar un método único para cada estudiante.

Una de las fases clave del método consiste en una exploración anticipada del contenido, que actúa como una guía previa y permite al estudiante establecer un marco mental claro antes de profundizar en el estudio. Esta técnica, ajustada según el estilo cognitivo de cada persona, optimiza la comprensión desde el inicio del proceso.

Complementariamente, se emplean dinámicas de visualización que promueven estados de relajación mental compatibles con un aprendizaje eficiente. Estas prácticas, personalizadas según el perfil sensorial del alumno, facilitan el acceso a un estado cognitivo ideal para memorizar y procesar información con mayor fluidez.

Investigaciones científicas independientes respaldan la efectividad del Curso Genius. Estudios dirigidos por la prestigiosa Dra. Emilia Costa, catedrática de neuropsiquiatría en la Universidad "La Sapienza" de Roma, demuestran que el 96% los alumnos retiene más información a largo plazo después de aplicar estas técnicas. Además, un 84% experimenta una reducción significativa del estrés y la ansiedad relacionados con el estudio.

La importancia del rol del tutor en este método es también crucial. Mientras un tutor convencional ofrece apoyo en materias específicas, el tutor de Curso Genius se encarga de identificar y eliminar bloqueos en el aprendizaje (como el perfeccionismo extremo o la ansiedad), diseñando estrategias personalizadas y asegurando que cada estudiante alcance sus objetivos académicos con mayor facilidad y satisfacción.

En definitiva, olvidar lo estudiado es común porque, con frecuencia, se emplean técnicas de aprendizaje inapropiadas o genéricas que no respetan las particularidades cognitivas individuales. Opiniones sobre el Curso Genius coinciden en que este programa no solo comprende cómo funciona la memoria, sino que adapta este conocimiento a cada perfil, permitiendo que el aprendizaje sea más rápido, eficiente y, lo más importante, duradero.

Por tanto, cuando surge la duda sobre por qué algo importante ha sido olvidado, conviene recordar que, con el método adecuado, es posible no olvidar jamás.