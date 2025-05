Stalking en la era de los dispositivos la alerta de Ángel González, CEO de GlobátiKa Peritos Informáticos

Stalking digital en aumento, el acoso invisible que crece en internet

Una amenaza silenciosa que se expande por redes, móviles y entornos digitales

El papel de los peritos informáticos en la detección del ciberacoso persistente

El acoso persistente, conocido como stalking, ha dejado de ser únicamente una conducta física para convertirse en un fenómeno que se esconde en los entornos digitales. El acceso masivo a redes sociales, dispositivos conectados y plataformas de mensajería ha multiplicado los casos de vigilancia maliciosa, persecución y hostigamiento a través de internet.

El stalking implica una conducta reiterada e intrusiva cuyo objetivo es perturbar, controlar o generar miedo en la víctima. Se manifiesta en forma de seguimientos constantes, llamadas, mensajes, aparición en lugares frecuentados por la persona acosada o vigilancia en redes sociales, muchas veces con perfiles falsos. En el ámbito digital, puede adoptar formas aún más complejas: geolocalización no consentida, instalación de programas espía, acceso a cuentas privadas o control remoto de dispositivos electrónicos,, como Alexa, cámaras de vigilancia, etc. En este contexto, la intervención de profesionales especializados como el perito informático se vuelve indispensable.

Expertos en ciberseguridad alertan de que el stalking digital se ha intensificado con el uso de herramientas tecnológicas que permiten ocultar la identidad del agresor, automatizar el rastreo de información y vulnerar la privacidad sin dejar rastro visible.

Los peritos informáticos, como los que conforman el equipo de GlobátiKa Peritos Informáticos, desempeñan un papel esencial en la recopilación, análisis y certificación de evidencias digitales vinculadas a estos delitos. A través de técnicas forenses, los expertos pueden detectar accesos indebidos, identificar patrones de comportamiento, rastrear direcciones IP y localizar dispositivos o cuentas utilizadas para acosar.

Uno de los retos más frecuentes en este tipo de investigaciones es la cadena de custodia digital. Las pruebas deben conservarse en condiciones que garanticen su autenticidad, integridad y validez legal. Por ello, las víctimas que sospechan estar siendo vigiladas deben abstenerse de manipular sus dispositivos o borrar contenido sensible, y acudir a profesionales que garanticen una actuación técnica rigurosa y respetuosa con la ley, tal y como se realiza en nuestros laboratorios de Sevilla, Málaga, Barcelona, Valencia o Bilbao, los que GlobátiKa Peritos Informáticos dispone por toda la geografía española.

El stalking no solo tiene implicaciones psicológicas graves para la víctima, sino que también plantea importantes desafíos jurídicos y tecnológicos. Afortunadamente, existen herramientas y profesionales capacitados para frenar esta conducta. Desde la perspectiva legal, los informes emitidos por peritos informáticos especializados son una vía fundamental para impulsar medidas de protección y avanzar en procesos judiciales.

Por estadística, el gabinete pericial informático de Barcelona es el que más casos tiene en el último año sobre el acoso, espionaje digital, violencia psicológica tecnológica y vulneración de la privacidad en el ámbito online.