El cuerpo necesita un détox real, no un jugo verde. Esto dice la ciencia

Cada año se liberan más de 80.000 sustancias químicas no testadas en nuestro entorno cotidiano: alimentos, agua, ropa y textiles, plásticos, utensilios de cocina o productos de limpieza e higiene

El cuerpo humano tiene una capacidad natural para desintoxicarse, que en ocasiones está bloqueada por distintos factores que hay que tomar en cuenta

Con la llegada del buen tiempo, muchas personas se plantean hacer un “reset” en su cuerpo para llegar al verano más saludables y desinflamados.

Según Néstor Sánchez, experto en Psiconeuroinmunología Clínica: “Es mucha la gente que apuesta por rutinas y protocolos “détox” que desinflamen y apoyen su organismo. “Sin embargo, muchos de estos protocolos son ineficaces porque no contemplan qué está provocando que nuestro cuerpo no elimine las toxinas adecuadamente. Esto lleva a frustración, ineficiencias y mucho dinero gastado para nada”.

El contexto tóxico en el que se vive

Una de las claves que las personas han de tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un protocolo détox, es el contexto tóxico en el que vivimos, donde estamos expuestos a sustancias que afectan profundamente a nuestra fisiología.

Los tóxicos a los que nos exponemos a diario, no solo a los de la contaminación, sino a los que consumimos a través de la comida, el agua, los productos de limpieza, los utensilios de cocina, las radiaciones o los cosméticos tienen un impacto fundamental en nuestra salud.

“Síntomas como cansancio crónico, caída del cabello, problemas de fertilidad, desregulaciones hormonales (incluyendo menarquias precoces) o tener sensación de una nebulosa mental muy similar a la resaca, son algunos síntomas de toxemia que a veces pasan desapercibidos en nuestra sociedad cuando le preguntas a alguien: “¿Qué tal?” y te responde: “Cansado, pero bien”. Y es que esta sociedad, ha normalizado ciertas cosas que no deberían ser normales”, señala Sánchez, que este mes estará impartiendo 3 clases gratuitas sobre este tema en el Reto Summer Détox de Regenera.

El cuerpo tiene mecanismos naturales para eliminar toxinas… Pero estos mecanismos pueden bloquearse La realidad es que, si repasamos un poco la literatura científica y estudiamos la fisiología, nos damos cuenta de que, al contrario de lo que muchos cuentan, nuestro cuerpo tiene mecanismos naturales de eliminación de toxinas a través de barreras como la piel, los pulmones o el aparato digestivo y diferentes vías de salida como las heces, la orina o el sudor.

“También existen procesos celulares de transformación de toxinas en el hígado, que es quien se encarga de transformar esos tóxicos disruptores para que sean expulsables por el cuerpo en un proceso que tiene diferentes fases”, señala Néstor Sánchez, y advierte: “Sin embargo, la exposición constante a los tóxicos y mecanismos como la inflamación pueden boicotear estos procesos. A veces también los boicoteamos nosotros, con nuestro estilo de vida, sobrecargando nuestro hígado. Las razones, como siempre, son multicausales”.

¿Y si la toxemia está detrás de la incapacidad para perder peso? Ya hemos visto los efectos de las toxinas a un nivel sistémico y sabemos que actúan como disruptores endocrinos alterando nuestra salud hormonal. Pero también hoy sabemos que la toxemia puede ser un gran boicoteador de la pérdida de peso.

Según explica Néstor Sánchez: “De forma muy simple e ilustrativa, podríamos decir que la razón de esto es que, para protegerse, el organismo almacena el exceso de toxinas en los depósitos de grasa. Y cuando alguien se plantea estrategias para perder peso, realiza ejercicio y moviliza esa grasa, las toxinas se movilizan también con esa grasa. Y el cuerpo se vuelve a proteger para que no circulen por el cuerpo. ¿Cómo lo hacen? Impidiendo que esa grasa se movilice y por tanto, boicoteando este proceso para protegerse”.

La inflamación también boicotea los procesos de limpieza del cuerpo Muchos protocolos detox que se ponen de moda en la actualidad no tienen en cuenta algo que es fundamental. Y es que la inflamación es la principal boicoteadora de la capacidad que nuestro cuerpo tiene para desintoxicar.

“De hecho, la inflamación es la respuesta de por qué dos personas que conviven juntas y, por tanto, están expuestas al mismo volumen de toxinas, no experimentan la misma toxemia o por qué a una le afecta y a otra no”, explica Sánchez.

La inflamación es un mecanismo de protección universal activado por el sistema inmune ante cualquier alarma. Si el cuerpo está inflamado, los sistemas corporales no pueden desintoxicarse adecuadamente.

Néstor Sánchez añade: “Esto es crucial porque la inflamación de bajo grado está detrás de la mayoría de las patologías modernas y por tanto, intentar desintoxicar sin abordar la inflamación es una de las razones por las que muchas dietas detox fallan o muchos suplementos funcionan solo temporalmente”. Y señala además que la inflamación produce carga oxidativa, lo que interfiere con las defensas antioxidantes de las células para una limpieza eficaz. Por ello, la inflamación será uno de los temas que se aborden en las clases del Reto Summer Detox de Regenera.

Acciones que pueden ayudar a desbloquear los mecanismos detox naturales Hay muchas acciones que se pueden llevar a cabo para ir reduciendo poco a poco la exposición a tóxicos y mejorar los síntomas de toxemia. Cosas tan básicas como comer alimentos ecológicos (o al menos evitar los llamados “dirty dozen” que son los alimentos con mayor carga tóxica), ventilar la casa regularmente, beber agua en cristal o utilizar productos de limpieza sin tóxicos o alternativas naturales como bicarbonato o vinagre, pueden ser acciones rápidas de llevar a cabo.

Sin embargo, tal y como señala Néstor Sánchez, el empoderamiento y el conocimiento profundo sobre cómo el cuerpo desintoxica, es fundamental. Por eso Regenera ha creado el curso Détox Total: Renueva tu cuerpo en 21 días, en el que él es profesor:

“Este curso busca que los estudiantes no solo sepan identificar los síntomas de toxemia, sino que entiendan las razones por las que no se libran de los efectos de las toxinas y tomen acción sobre cómo devolverle a su cuerpo la capacidad natural de limpiarse de forma práctica: con un menú para 21 días y lista de la compra, protocolo de regulación de biorritmos y guía de sustitución de tóxicos. Los alumnos saldrán del curso con todo lo que necesitan y estrategias basadas en la ciencia y en la PNI Clínica”, concluye.

SOBRE REGENERA:

Regenera es la empresa especializada en Psiconeuroinmunología Clínica (PNI) y medicina integrativa, líder en el sector de la salud en español. Con más de 20 años de experiencia, su enfoque está dirigido tanto a la formación de profesionales de la salud como al tratamiento de pacientes. La misión de Regenera es proporcionar el conocimiento necesario para transformar la vida de las personas que no se conforman. Regenera es, además, un movimiento que llega a una audiencia de más de 1 millón de estudiantes, pacientes y seguidores alrededor de todo el mundo.

Más información y contacto para prensa:

Lorena García | CMO Regenera

lorena@regenerapni.com