Rescata tu AFORE; solución digital para acceder al Fondo de Pensiones desde el exterior

La recuperación de AFORE e INFONAVIT se ha vuelto un tema clave tras la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esta medida, implementada por el Gobierno de México en 2024, busca dignificar la jubilación mediante un complemento económico solidario.

En este escenario, Rescata tu AFORE se presenta como una solución para quienes residen fuera del país y desean recuperar los recursos acumulados en sus cuentas individuales. Gracias a su experiencia en gestión remota y trámites legales, es posible acceder a los derechos laborales sin necesidad de estar físicamente en México.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar y el destino de los recursos inactivos Desde 2024 el Gobierno de México creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es un fideicomiso público que permite a las personas trabajadoras vivir una vejez digna, otorgándoles mejores pensiones. Con los recursos de este fondo, el gobierno federal otorgará un complemento económico solidario al monto de la pensión que corresponda, a fin de hacer justicia y contribuir a una vida digna acorde con la política del bienestar.

Este fondo está integrado por aportaciones de diversas instituciones y tiene como objetivo complementar la pensión de quienes cotizaron al IMSS después del 1 de julio de 1997 o pertenecen al régimen de cuentas individuales del ISSSTE. Proporciona hasta $17,364.00 mensuales, equivalentes al salario promedio registrado en 2025, ajustado anualmente con la inflación.

Una de las herramientas para financiar este fideicomiso es el traspaso de saldos de cuentas individuales de retiro de personas mayores de 70 años que no hayan retirado sus fondos. Aunque pueden reclamarse en cualquier momento, el proceso resulta especialmente complejo para quienes no residen en México.

A este panorama se suma la actuación de Rescata tu AFORE, orientada a facilitar el acceso a estos recursos desde el extranjero.

Rescata tu AFORE ofrece orientación legal y gestión a distancia Rescata tu AFORE proporciona una solución digital dirigida a personas que cotizaron en México y ahora viven fuera del país. A través de un sistema remoto especializado, es viable ubicar la cuenta, estimar el saldo —incluidos rendimientos— y gestionar su recuperación legal de forma segura y sin anticipos.

El proceso consta de tres fases: localización y análisis del caso, propuesta de acción, y recuperación del capital, transferido directamente a la cuenta del beneficiario. Este servicio también se aplica a familiares de trabajadores fallecidos o incapacitados.

El nuevo marco legal no excluye a quienes viven en el extranjero. Con herramientas como Rescata tu AFORE, la recuperación de AFORE e INFONAVIT se convierte en un proceso viable, transparente y legal desde el exterior.