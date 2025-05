París acoge la feria REuse Economy Expo; la cita europea para hacer rentable la reutilización a gran escala

El 26 y 27 de mayo, el Parc Floral de París reunirá a empresas, start-ups e instituciones en la REuse Economy Expo, un salón profesional que aspira a demostrar que reutilizar, reparar, reacondicionar y remanufacturar puede ser tan competitivo como sostenible.

Un escaparate transversal de la economía circular Bajo el lema «Hacer que la reutilización sea rentable a gran escala en Europa», la feria se organizará en cuatro grandes sectores expositivos: Equipos eléctricos, Equipamiento profesional y mobiliario, Packaging y Consultoría y apoyo a la transición.

Los organizadores subrayan que el envase es el hilo conductor de todas las cadenas de suministro: sin packaging no hay circulación segura de productos, y hacerlo reutilizable abre nuevas oportunidades de negocio.

Capsa Packaging, pionera en diseñar soluciones reutilizables Destaca la participación de la empresa española Capsa Packaging (stand F14), que mostrará su caja de cartón reutilizable Capsa 2in1®, diseñada para aguantar al menos seis ciclos de uso. Un Análisis de Ciclo de Vida independiente (ACV) indica que esta solución puede reducir la huella de carbono hasta un 80 % frente a seis cajas de un solo uso, además de recortar un 43 % las roturas durante el transporte y acelerar la logística inversa.

«Nuestro objetivo en París es demostrar que pasar de la caja de un solo uso a la caja reutilizable de cartón es posible, rentable y refuerza la competitividad y el posicionamiento sostenible de las empresas», afirma Alexandra Cid Gerlach, directora de Marketing de Capsa Packaging.

La compañía participará asimismo en la agenda formativa con la masterclass «Promoting Sustainable & Efficient Supply Chains with the Capsa 2in1® Reusable Box: Media Markt’s Success Story» (lunes 26 de mayo, 12:15-12:45 h), donde se explicará cómo la cadena de electrónica MediaMarkt ha implantado esta solución para ahorrar costes y reducir residuos.

Un foro para impulsar nuevos modelos de negocio La REuse Economy Expo nace para conectar las oportunidades económicas con la transición sostenible, impulsadas por la normativa europea, los objetivos ESG y la creciente demanda de los consumidores. Con conferencias, talleres y más de 30 masterclasses sectoriales, el evento proporcionará a las empresas herramientas concretas para escalar proyectos circulares y generar sinergias con actores públicos y privados.