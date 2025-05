CECU alerta de los riesgos que supondría la OPA BBVA-Sabadell para las personas consumidoras

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha abierto, por un período de 7 días hábiles, una consulta pública sobre criterios de interés general afectados por la operación de adquisición de BBVA sobre Banco Sabadell, con el objetivo de que ciudadanía, organizaciones, asociaciones y agentes económicos participen de la decisión que tiene que tomar el Gobierno.



La Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha presentado sus aportaciones a la consulta pública y ha alertado de que esta operación podría causar un evidente perjuicio a las personas consumidoras, y muy especialmente a las más vulnerables, que se podrían enfrentar a menos capacidad de elección, productos más costosos y un peor servicio, especialmente en las zonas más deshabitadas.

El pasado mes de noviembre, CECU le hizo llegar a la CNMC las alegaciones acerca de la operación de adquisición del BBVA sobre el Banco Sabadell. Alertó de los riesgos para las personas consumidoras, como el empeoramiento de las condiciones comerciales de la clientela al existir una menor competencia o la desaparición de oficinas. Además, se incidió en que esto afectaría especialmente a personas en entornos rurales o población vulnerable afectada por la brecha digital, que todavía necesita ir presencialmente a la oficina a realizar sus operaciones cotidianas como sacar dinero o pagar recibos.

Posteriormente, la CNMC aprobó la concentración al considerar que los compromisos presentados por BBVA eran adecuados, suficientes y proporcionados para solucionar los problemas que supone dicha operación. Así se lo trasladó al ministro de Economía para que decidiera si procedía su elevación al Consejo de Ministros, que tendría que valorar la operación atendiendo a criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia.

En este punto, el Ministerio, en una medida no utilizada hasta ahora y que CECU considera muy acertada dada la democratización del proceso de toma de decisiones, ha abierto una consulta pública.

Miguel Crespo, abogado de CECU: “La mayoría de los compromisos realizados por BBVA son de carácter temporal, por lo que tememos que, transcurridos los plazos, la clientela vea cómo empeoran las condiciones de sus productos”.

“Respecto al compromiso de crear una cuenta específica para clientes vulnerables, hemos trasladado al Ministerio que la normativa actual ya contempla la obligación que tienen los bancos de ofrecer cuentas de pago básicas gratuitas para los y las consumidoras vulnerables, por lo que BBVA no estaría creando ningún producto especialmente beneficioso que no tenga la obligación de prestar actualmente”, expresa Crespo.

En un mundo bancarizado como el actual, donde se exige disponer de una cuenta corriente para realizar las gestiones básicas de la vida cotidiana, las operaciones de concentración de grandes entidades como la referida tienen una gran relevancia e impacto en las vidas de las personas consumidoras. «Desde CECU estaremos pendientes de la decisión del Ministerio, con el fin de que cumpla con el deber constitucional de la defensa de los intereses de las personas consumidoras y, muy especialmente, de las más vulnerables”, añade Crespo.