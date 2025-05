La calidad en lubricación industrial, sello distintivo de Spanjaard en España

La evolución de la industria y la minería ha impulsado la demanda de soluciones de mantenimiento más eficientes y duraderas. En este contexto, Spanjaard España se consolida como un actor clave, ofreciendo una gama completa de productos técnicos especializados. Como importadora exclusiva para el corredor mediterráneo y distribuidora en todo el territorio nacional, proporciona lubricantes industriales en España adaptados a entornos de alta exigencia. Su catálogo abarca aerosoles, grasas especiales y aditivos destinados a sectores estratégicos, lo que permite asegurar el óptimo rendimiento y la protección de los equipos. Además, su apuesta por la innovación y la calidad garantiza soluciones a medida.

Productos de alto rendimiento para industria y minería Spanjaard España ofrece una amplia selección de productos diseñados para el mantenimiento industrial y la actividad minera. Entre los artículos destacados se encuentra el aceite de cadena 718, lubricante de viscosidad media con MoS₂, ideal para cadenas sometidas a cargas de impacto y temperaturas de hasta 180 °C. También distribuye el spray galvanizante de zinc en frío, que proporciona protección anticorrosiva para superficies de acero galvanizado dañadas.

La gama incluye el compuesto de cobre, que soporta temperaturas extremas de hasta 1100 °C y facilita el montaje y desmontaje de piezas. Asimismo, se encuentran el plumero de aire no inflamable, para limpieza técnica, y el limpiador de frenos de 500 ml, formulado para eliminar residuos de grasa y aceite.

Entre los productos técnicos más avanzados destaca también el sistema detector de fallas y grietas, compuesto por tres aerosoles para inspección de metales. La oferta se complementa con la pasta anticasas, que evita raspaduras en piezas móviles durante el rodaje, el sellador de juntas de cobre, ideal para superficies irregulares, y el limpiador de inyectores para motores diésel, que mejora la eficiencia del combustible y reduce emisiones.

Cada uno de estos productos contribuye a maximizar la durabilidad y el rendimiento de los equipos industriales.

Presencia exclusiva en el mercado español Spanjaard España, a través de la colaboración con Exclusivas Santajuliana S.L., se ha establecido como importador y distribuidor exclusivo en regiones como Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía, extendiendo su servicio a todo el territorio nacional. La gama de lubricantes industriales en España incluye productos para automoción (limpiador de frenos, limpiador de inyectores diésel, protector de terminal de batería, etc.), marina (spray galvanizante de zinc en frío y compuesto de cobre, entre otros), industria y minería, abarcando también aplicaciones de grado alimenticio (lubricantes FMG-X, grasa de silicona HTS, aerosol de silicona, etc.).

Su estrategia se centra en ofrecer soluciones que optimicen la operatividad de los equipos y reduzcan costes de operación, reforzando su compromiso con el mercado nacional mediante innovación tecnológica y calidad certificada.