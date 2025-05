EI2value ante la crisis arancelaria

Warren Buffett afila sus armas ante la incertidumbre arancelaria: liquidez y oportunidad

EI2value, tiene la máxima participación que permite la ley española en su fondo, de las acciones de Warren Buffet.

El legendario inversor se prepara para aprovechar las oportunidades que nacen en medio del miedo. EI2value, el fondo español más expuesto a Berkshire Hathaway, ya duplica su valor en cinco años.

En medio de un clima económico incierto, marcado por tensiones arancelarias y señales de desaceleración en el comercio global, Warren Buffett —el oráculo de Omaha— vuelve a centrar la atención de los mercados. Fiel a su estilo, el inversor más admirado del mundo no busca refugiarse: acumula liquidez y espera el momento oportuno para actuar.

“Sé temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos”, ha repetido en más de una ocasión. Y si algo caracteriza a Buffett, es su capacidad para detectar valor justo cuando el mercado tiembla. Con más de 150.000 millones de dólares en caja, Berkshire Hathaway, su holding de inversión, está en posición privilegiada para cazar gangas mientras otros venden.

Aunque Buffett no suele pronunciarse sobre políticas concretas, sus movimientos siempre responden a principios inquebrantables. “Las oportunidades vienen infrecuentemente. Cuando llueva oro, saca el balde, no el dedal”, solía decir, y todo indica que está esperando que el mercado —sacudido por los vaivenes geopolíticos— ofrezca esa lluvia de oro.

En España, uno de los vehículos que mejor ha sabido aprovechar esta filosofía es EI2value, el fondo con mayor exposición a Berkshire Hathaway del país. En los últimos cinco años, ha logrado una rentabilidad del 100%, el doble del capital invertido, y ha sido reconocido con la calificación cinco estrellas por VDOS, la principal agencia de análisis de fondos de inversión en España.

El equipo gestor de EI2value comparte con Buffett una visión a largo plazo, basada en el análisis fundamental y en la inversión en negocios sólidos, incluso —o especialmente— en tiempos de incertidumbre. “El tiempo es amigo del buen negocio y enemigo del mediocre”, decía Buffett, y ese principio ha guiado a este fondo hacia una rentabilidad excepcional, superando ampliamente a sus comparables.

En plena incertidumbre arancelaria, mientras muchos ajustan carteras y reducen exposición, Warren Buffett y los gestores de EI2value parecen estar leyendo el mismo libro: el de ver la crisis no como amenaza, sino como oportunidad.