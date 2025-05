El Dr. Alejandro Huelbes Ros incorpora el láser de diodo BeNuren a su Unidad de Ginecología Regenerativa

El Dr. Alejandro Huelbes Ros, referente nacional en Cirugía Oncoplástica y Reconstrucción Mamaria, ha incorporado a su Unidad de Ginecología Regenerativa, Funcional y Estética —ubicada en el Hospital Mesa del Castillo — el láser de diodo BeNuren y su Método 360º, reafirmando su compromiso con la ciencia, la tecnología y la biocosmética como aliados clave para abordar más de 25 patologías íntimas femeninas de forma eficaz, segura y no invasiva.

El láser de diodo BeNuren, dual 780-1470nm no ablativo, genera un estímulo de calor controlado (60-90º C) que produce un efecto regenerativo profundo en los fibroblastos favoreciendo la producción de nuevo colágeno, elastina y ácido hialurónico lo que contribuye a la restauración de la microbiota, el equilibrio de pH vaginal y el fortalecimiento de la barrera lipídica. Este procedimiento no solo ayuda a recuperar la firmeza y elasticidad, sino que también mejora la hidratación, aliviando molestias como el escozor, la irritación, o el dolor durante las relaciones, síntomas frecuentes en mujeres en etapa de menopausia.

Con la tecnología vanguardista del láser BeNuren el Dr. Huelbes se suma a los más de 300 ginecólogos en 60 clínicas a nivel nacional que emplean el láser BeNuren y su Método 360º en tratamientos que NO duelen, NO queman y NO dañan, ofreciendo una alternativa efectiva y respetuosa para mujeres que han atravesado procesos oncológicos complejos, y cuyo índice de satisfacción postratamiento se encuentra por encima del 95.7%.

“Seguimos creciendo y aportando soluciones reales para la salud de la mujer. El Láser de diodo BeNuren es una herramienta revolucionaria y, ahora, forma parte de nuestra forma de cuidar”, concluye el Dr. Huelbes.

