Alicante, mayo de 2025 – El llamado “síndrome del colon irritable” (SCI) continúa siendo uno de los diagnósticos más comunes en las consultas médicas. Sin embargo, detrás de esta etiqueta inespecífica se esconde, en la mayoría de los casos, un conjunto de trastornos identificables, tratables y reversibles, que con frecuencia no se diagnostican por falta de pruebas específicas o inercia clínica.

El Dr. Fernando Ruger Viarengo, especialista de referencia en Europa en salud digestiva avanzada y microbiota, director del centro médico de referencia en diagnosticos y tratamientos de la microbiota intestinal UMEBIR ubicado en Alicante explica que más del 90% los pacientes diagnosticados con colon irritable presentan alteraciones reales, como sobrecrecimiento bacteriano (SIBO), disbiosis intestinal, intolerancias alimentarias, permeabilidad intestinal aumentada, histaminosis alimentaria o incluso infecciones crónicas subclínicas. Estas condiciones no solo justifican los síntomas del paciente, sino que pueden tratarse con éxito si se diagnostican correctamente y sacar al paciente de la cronicidad de la etiqueta de "colon irritable".

“Colon irritable no es una enfermedad en sí misma, sino en la mayoría de los casos se trata un saco de sastre donde se agrupan pacientes que sufren síntomas digestivos sin una causa aparente”, afirma el Dr. Ruger. “Pero la causa sí existe, en la mayoría de los casos, y en Umebir la encontramos en lun alto número de los casos utilizando pruebas de última generación”.

Dolor abdominal, hinchazón, diarrea, estreñimiento, urgencia fecal y fatiga crónica son síntomas frecuentes en pacientes diagnosticados con colon irritable. Pero en la clínica Umebir, ubicada en Alicante y reconocida como centro de referencia europeo en microbiota intestinal, estos síntomas no se aceptan como un misterio sin solución, sino como un punto de partida hacia un diagnóstico real en la gran mayoría de casos.

Gracias a herramientas diagnósticas avanzadas como test de aliento para SIBO, estudios de microbiota intestinal por secuenciación genética, pruebas de intolerancia alimentaria, evaluación de la permeabilidad intestinal y marcadores inflamatorios funcionales, exámenes de sensibilidad histaminérgica linfocitaria entre otros exámenes de precisión el equipo liderado por el Dr. Ruger logra identificar en un alto número de casos las causas subyacentes en más del 90% los diagnosticos de colon irritable, permitiendo una intervención personalizada y efectiva. En la minoría de casos donde pese a un examen minucioso no encuentra fundamentos de los síntomas, el protocolo de rehabilitación intestinal 8R diseñado por el Dr. Fernando Ruger Viarengo promueve mejoría del 80% los síntomas de las gastropatias funcionales

“El verdadero problema no es el colon irritable, sino que se etiqueten con diagnóstico de colon irritable a pacientes que tienen diagnósticos ignorados o mal investigados. Eso cronifica su sufrimiento innecesariamente”, añade el especialista.

En la clínica Umebir, se ofrece un abordaje integral que combina diagnóstico de vanguardia, cambios dietéticos personalizados, tratamientos microbiológicos y regulación inmunológica, con resultados que transforman la vida de personas que llevaban años sin respuestas.