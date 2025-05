El ahorro se consolida como el factor más determinante para la aprobación de hipotecas en España

En 2024, la capacidad de ahorro de las familias españolas mejoró hasta el 13,6% su renta disponible, 1,6 puntos más que en 2023 y el nivel más alto desde 2021, según el INE. Sin embargo, la tensión arancelaria ha reavivado las preocupaciones por la inflación, afectando especialmente los costes de vivienda y suministros, que representan el 31,8% gasto familiar.

En este contexto, un informe elaborado por Gibobs.com, startup fintech-proptech especializada en conseguir la mejor hipoteca del mercado de forma gratuita, destaca que la capacidad de ahorro y el dinero disponible para aportar a la compra y cubrir gastos iniciales —como el pago de entrada, impuestos y otros costes asociados a la adquisición de una vivienda— se consolida como el factor más determinante para la aprobación de hipotecas en España, con casi la mitad (49%) del peso. Este elemento supera en importancia a variables como el precio de compra de la propiedad (19%), los ingresos mensuales (14%) o la antigüedad laboral (13%). De hecho, los compradores que logran la aprobación tienen, en promedio, un 83,5% más de ahorros que aquellos cuya solicitud no se convierte en firma.

“Aunque muchas personas creen que obtener una buena hipoteca depende exclusivamente del volumen de la nómina o de los ingresos mensuales, lo cierto es que los bancos evalúan varios factores antes de aprobar una hipoteca. Basándonos en todas las operaciones con las que trabajamos a diario, hemos calculado que el más importante es la capacidad de ahorro debido al impacto que tiene en el perfil financiero del solicitante. Este perfil no solo refleja los ingresos, sino también la gestión de las finanzas, la capacidad de ahorrar y de mantener los gastos bajo control”, comenta Jorge González-Iglesias, CEO de Gibobs.com.

Impacto del ahorro en las condiciones hipotecarias En un mercado hipotecario donde las condiciones financieras de los compradores son analizadas minuciosamente por las entidades bancarias, la relación entre los ahorros aportados, el porcentaje de financiación solicitado sobre el valor de la compraventa y el número de ofertas recibidas cobra especial relevancia. Así, el análisis realizado por Gibobs.com subraya que quienes solicitan una hipoteca con un porcentaje de financiación superior al 80?l valor de la vivienda reciben, de media, un 20% menos de ofertas por parte de los bancos. En concreto, las hipotecas aprobadas durante el último año tuvieron un porcentaje de financiación promedio del 75,47%, mientras que las solicitudes se situaron en un 83,17%. Esta diferencia evidencia que aportar más capital propio mejora considerablemente el volumen de ofertas recibidas por los diferentes bancos, además de mejorar las condiciones ofrecidas.

“En general, los bancos suelen ofrecer hasta el 80% valor de la vivienda y esperan que el comprador cubra el 20% restante más los gastos asociados a la compra (impuestos, notaría, etc.). Sin embargo, si tienes la costumbre de ahorrar y has logrado generar una cantidad que cubra más del 20?l valor de la vivienda, podrías reducir la necesidad de financiación, lo que hará que los bancos recompensen ese esfuerzo y estén dispuestos a ofrecer hipotecas en mejores condiciones. En esta situación, el solicitante recibirá las mejores ofertas y de varios bancos, lo que es nuestra especialidad en Gibobs.com: tener ofertas de varias entidades para poner a disposición la que mejor se adapta a cada perfil y necesidad, de forma completamente gratuita”, apunta el CEO de GIbobs.com.

Por otro lado, el informe también señala que la capacidad de endeudamiento es un factor crucial para obtener una hipoteca. Así, los compradores que lograron la firma de una hipoteca destinaron, en promedio, el 19,91% sus ingresos mensuales al pago de deudas, incluyendo la cuota hipotecaria, lo que indica que los bancos prefieren a quienes les supone un coste moderado o reducido dentro de sus ingresos mensuales.

A pesar de todo ello, aunque factores como solicitar un porcentaje de alrededor del 75% valor de la vivienda o dedicar menos del 20? los ingresos al pago de deudas influyen en la probabilidad de conseguir una hipoteca y en las condiciones ofrecidas, el informe destaca que la capacidad de ahorro es el factor más importante. De hecho, esto es especialmente relevante en un contexto donde el tipo de interés (TIN) puede variar hasta un 49,72% entre las mejores y peores ofertas, y un 27,98% entre las mejores ofertas y el promedio del mercado. Esto demuestra la importancia de buscar y negociar las mejores condiciones para no pagar de más durante todos los años que dure el pago de la hipoteca.

“Independientemente del porcentaje de financiación deseado o de la capacidad de endeudamiento, contar con la ayuda de un asesor hipotecario en la búsqueda de financiación para la compra de una vivienda puede hacer que un proceso de mucha envergadura y que puede dilatarse durante tres o cuatro meses se reduzca por debajo del mes incluso puedas disponer de una oferta en 24 horas desde que subes la documentación a nuestra plataforma”, estima González-Iglesias. “Además, la ayuda de un asesor hipotecario para la compra de un piso podría suponer un ahorro de aproximadamente 82 € al mes. Esto significa que, en una hipoteca a 30 años, al final de tu préstamo, te habrás ahorrado un total de 29.590 €”.