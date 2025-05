IEAD presenta a los asistentes seleccionados para la Intensive Week de mayo

La formación ejecutiva se enfrenta a un escenario cada vez más competitivo, donde las competencias prácticas, el liderazgo efectivo y la capacidad de adaptación marcan la diferencia en el entorno corporativo. Ante esta realidad, el Instituto Europeo de Alta Dirección ha diseñado una propuesta educativa que combina excelencia académica y evaluación en tiempo real mediante experiencias inmersivas.

Su programa estrella, la Intensive Week, constituye una de las herramientas más eficaces para identificar y potenciar el talento de los futuros líderes empresariales. Durante esta semana, se analiza con profundidad el rendimiento de los asistentes, cuya participación se convierte en una oportunidad clave para desarrollar habilidades directivas y certificar competencias esenciales para el mundo profesional.

Un programa estructurado en torno al Método del Caso Entre los días 19 y 23 de mayo de 2025, IEAD celebrará una nueva edición de su Intensive Week, una experiencia formativa que destaca por su metodología rigurosa basada en el Método del Caso y su entorno 100% online, con sesiones en directo guiadas por profesionales con amplia experiencia internacional.

La agenda de esta edición ya cuenta con un programa detallado que incorpora seis clases diarias de análisis de casos, estructuradas por áreas clave como operaciones, marketing, recursos humanos, gestión general y finanzas.

Lunes 19 de mayo

16:00 – 18:30: Santiago Navarro Rubio (Caso Food Truck Challenge)

19:00 – 20:15: Nuria Alonso (Caso Amazon)

Martes 20 de mayo

16:00 – 17:15: Ignacio Ruiz Poveda (Caso Chemalite, Inc. (B))

17:15 – 18:30: Titto Gálvez (Caso True Balls)

19:00 – 20:15: Juanjo Montiel (Caso Caterpillar)

Miércoles 21 de mayo

16:00 – 17:15: Santiago Navarro Rubio (Caso La Decisión)

17:15 – 18:30: Rosa María Reig (Caso Nike)

19:00 – 20:15: Carlos Fernández (Caso Swatch Omega)

Jueves 22 de mayo

16:00 – 17:15: Santiago Navarro Rubio (Caso Blanquilla)

17:15 – 18:30: Carlos Fernández (Caso Pascual)

19:00 – 20:15: Edurne de Orbe (Caso Foxconn)

Viernes 23 de mayo

16:00 – 17:15: Edurne de Orbe (Caso YellowStarr Financial)

17:15 – 18:30: Rocío Ungria (Caso Turn the Ship Around!)

19:00 – 20:15: Santiago Navarro Rubio (Caso Club Deportivo)

Evaluación integral de competencias en un entorno digital Durante esta semana intensiva, los asistentes son evaluados en competencias clave como la toma de decisiones, la comunicación, el pensamiento analítico, la iniciativa o el uso de tecnología aplicada a la gestión. Cada sesión queda registrada para analizar el desempeño individual en tiempo real, integrando métricas avanzadas que permiten una evaluación objetiva y personalizada.

La Intensive Week ofrece, además, una oportunidad estratégica de networking global, facilitando el intercambio de ideas y experiencias entre estudiantes, docentes y profesionales de distintas áreas. Esta conexión directa refuerza el desarrollo profesional de los participantes y amplía significativamente sus oportunidades laborales.

IEAD consolida así su compromiso con una educación de alto impacto, orientada al desarrollo de líderes capaces de afrontar los retos de un mercado global dinámico y en transformación constante. La próxima Intensive Week no solo certificará habilidades, sino que marcará un hito en la trayectoria formativa de sus participantes.