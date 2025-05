La Panasonic Lumix S1R II y el arte de no empezar de cero

En un momento en el que cada lanzamiento parece una carrera por ver quién mete más cifras en el sensor o más funciones en el menú, Panasonic ha optado por el camino menos ruidoso, pero posiblemente más sensato: mejorar lo que ya tenía. La nueva Lumix S1R II no viene a reinventar la fotografía, sino a perfeccionar lo que ya funcionaba en su antecesora. Y lo hace con cabeza.

Menos ruido, más cámara Con un sensor full frame de 44,3 megapíxeles, la S1R II sigue apostando por la resolución alta sin caer en excesos. Pero donde realmente se nota el salto es en el nuevo sistema de enfoque por detección de fase, una mejora que muchos llevaban años esperando. Ahora la cámara es más rápida, más precisa y, sobre todo, más fiable, tanto en fotografía como en vídeo.

Porque sí, Panasonic sigue creyendo en ese concepto híbrido: una cámara para disparar fotos con detalle y para grabar vídeo con calidad profesional, sin que ninguna de las dos partes quede coja. Y lo hace sin ventiladores ni cuerpos estridentes: aquí hay un diseño sólido, bien construido, con una pantalla abatible que por fin se mueve como esperas, y un visor electrónico de 5,76 millones de puntos

En Fotografiarte lo han vivido de cerca La han tenido en sus manos, la han probado minuciosamente, detectando tanto sus puntos fuertes como los detalles que la hacen diferente. En Fotografiarte, donde puedes encontrar toda la gama de cámaras full frame de Panasonic Lumix, será posible conocer de primera mano las impresiones reales y recibir ayuda para decidir si esta cámara encaja contigo... o si deberías mirar hacia otro modelo.

Y eso, en estos tiempos de reviews calcadas y recomendaciones automáticas, sigue marcando la diferencia.

Una evolución bien pensada La S1R II no busca llamar la atención a gritos. No necesita hacerlo. Va más de fondo que de forma. No ha cambiado por cambiar, sino que ha mejorado justo donde lo necesitaba: en el enfoque, en la experiencia de uso, en la fluidez del procesado. Si vienes de una Lumix anterior, sentirás que todo está en su sitio pero responde mejor. Y si llegas desde otra marca, entenderás por qué tanta gente que prueba una Lumix full frame ya no quiere otra cosa.

Puedes ver más detalles de la cámara en la ficha de producto de Fotografiarte, o mejor aún, venir a preguntarnos directamente. Porque como siempre decimos: puedes comprar online, sí, pero también puedes hablar con alguien que de verdad sepa de qué va esto.