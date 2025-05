Empresas y particulares apuestan por la movilidad eléctrica urbana con e-Motocar

Las ciudades avanzan hacia un futuro donde el silencio de los motores eléctricos reemplaza al ruido de los combustibles fósiles. La necesidad de transformar el modelo de transporte ha convertido a la movilidad eléctrica urbana en una prioridad ineludible para empresas, instituciones y ciudadanos.

En ese nuevo mapa de desplazamientos limpios y eficientes, e-Motocar propone un enfoque práctico y sostenible desde 2019. A través de soluciones versátiles para distintos sectores, la compañía impulsa una movilidad eléctrica urbana real, accesible y adaptada al ritmo cambiante de los entornos urbanos. El presente ya no se mueve con gasolina, se recorre con electricidad.

Soluciones adaptadas a cada sector profesional e-Motocar ofrece un catálogo diversificado de vehículos eléctricos diseñados para cubrir necesidades específicas de múltiples sectores económicos. En el ámbito turístico, los modelos Tuk Tuk Tour y Tuk Tuk Golf permiten una experiencia de transporte silenciosa y sin emisiones, ideales para tours urbanos o traslados en grandes superficies. Para la distribución de última milla, destacan triciclos y motocarros como el Van Box 3000, con caja paquetera cerrada, y el Van Open 3000, equipado con plataforma basculante para cargas voluminosas.

Las empresas que requieren flotas sostenibles disponen de opciones como el Van Four, vehículo de cuatro ruedas orientado al transporte urbano de mercancías, o el Van Three, con capacidad optimizada para reparto en núcleos urbanos densos. Para labores de mantenimiento en zonas verdes o entornos naturales, el Cargo 1000 responde con funcionalidad y eficiencia, permitiendo operar sin impacto ambiental en parques y jardines.

Amplia gama de vehículos urbanos ligeros La gama de e-Motocar abarca soluciones ligeras y compactas para el desplazamiento personal. Entre las bicicletas de pedaleo asistido, modelos como la Motobike Emobi U5 y la VB2 combinan diseño plegable, autonomía de hasta 80 km y un uso urbano sin necesidad de permisos. Los ciclomotores eléctricos como el IOT Emule 001 y el IOT Etoro 001 ofrecen potencias de 1,6 kW con autonomía ampliable a 140 km mediante batería adicional.

En el segmento de vehículos urbanos compactos, destacan el coche eléctrico Regal Raptor K5M-S, con hasta 120 km de autonomía, y el Urban Stroller, patinete de tres ruedas pensado para reparto domiciliario. Estas opciones consolidan el compromiso de e-Motocar con la movilidad eléctrica urbana, promoviendo soluciones accesibles, sostenibles y alineadas con los desafíos contemporáneos de las ciudades.