La Asociación Española de Consumidores participará en la Consulta Pública anunciada por Pedro Sánchez sobre la OPA de BBVA al Banco Sabadell

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha anunciado la próxima apertura de una Consulta Pública sobre la OPA realizada por el BBVA al Banco Sabadell y que recientemente ha sido aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Desde que se anunció, la Asociación Española de Consumidores ha mantenido que la unión de ambos bancos no debe implicar una pérdida de las condiciones que tienen los clientes del Banco Sabadell ni el cierre de oficinas bancarias.

En este sentido, la Asociación Española de Consumidores pedirá al Gobierno que condicione dicha aprobación a este asunto esencial para los consumidores en tanto que de no respetarse vendría a perjudicar a los intereses económicos y de calidad de servicio para los consumidores del Banco Sabadell.

Igualmente, entendien que las oficinas tanto de BBVA como de Banco Sabadell no deberían tener ningún cierre y mantener mismos horarios y servicios de atención al cliente para no deteriorar la calidad asistencial de los clientes de ambas entidades.

En cuanto a valoración de la operación Miguel A. Ruiz, Presidente de la Asociación Española de Consumidores ha indicado que “a nuestra organización no le compete hacer un pronunciamiento al respecto salvo en lo que afecta a los consumidores directamente. La concentración bancaria que tenemos en España afecta a la competencia de cara a los consumidores al haber menos agentes en el mercado y con ello menos posibilidades de comparar precios y calidades, pero también es positivo que el sector financiero español sea fuerte y robusto”.