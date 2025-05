JOBarcelona25, se vuelve a dar cita para conectar a empresas líderes con el mejor talento junior

El próximo 13 de mayo, el Palau Blaugrana - Spotify Camp Nou será el escenario de la XIII edición de JOBarcelona, el Congreso de Empleo y Orientación Profesional de referencia en España. Este evento, organizado por Talent Point y su plataforma Jobinplanet, reunirá a más de 120 empresas líderes en busca de talento junior, ofreciendo una oportunidad única para estudiantes, recién graduados y jóvenes profesionales que desean impulsar su carrera.

Un puente entre el talento junior y empresas JOBarcelona25 se consolida como el espacio ideal para que las empresas puedan fortalecer su marca empleadora, captar talento junior, dar a conocer sus oportunidades profesionales y entrevistar a candidatos en busca de su primer empleo, prácticas o graduate programs.

El evento contará con compañías de sectores como tecnología, finanzas, ingeniería, consultoría, retail, salud, gran consumo, farma, energía, seguros, automoción, transporte, cultura, turismo y muchos más.

Marta de Llauder, CEO de Talent Point HR Consulting, destaca que “JOBarcelona es la cita imprescindible para las empresas que buscan construir cantera y garantizar su crecimiento futuro”.

Entidades participantes Entre las más de 120 empresas participantes, destacan:

Amazon, Unilever, MediaMarkt, DAMM, Danone, Renfe, 3Cat, Aena, Hospital Sant Joan de Déu, VISEO, Pimec, Europastry, BePharma Institute y Hackio by The Power, Fundación Inserta ONCE, RACC, Cinesa, Nestlé, Freixenet, Innovation Salzburg, ENGIE, Ineco, Talento Ephos, Mesoestetic, Nissan, BonPreu, Ametller Origen, Austrian Business Agency, Grupo Hotusa, Minsait, Gestamp, Cultural Care, Refruiting, Gi Group, Q-safety, Grupo Vall Companys, Kaplan, Flaixbac, J.Juan, PC Componentes, Sii Group, Penguin Random House, OVB, EAE Business School Barcelona, Timestamp Group,TD SYNNEX, Novartis, Zinquo, Fundación Esplai, entre muchas otras.

Además, el evento contará con la colaboración de instituciones y entidades públicas que ofrecen apoyo y orientación profesional a los jóvenes, como el Diputació de Barcelona, Barcelona Activa, SEPE, Flaixbac, Inesdi Business Techschool, OBS Business School, Escuela 42 - Fundación Telefónica, ESCI-UPF, Instituto de Formación Continua IL3 - Universidad de Barcelona, UPF Barcelona School of Management, IGEMA, EU Business School, UPC - EEBE Escola d'Enginyeria de Barcelona Est, ESEI- International Business School, y muchas más.

Oportunidades para todos los Backgrounds y perfiles Los asistentes podrán conectarse directamente con empresas líderes, acceder a ofertas de empleo, prácticas, graduate programs, formaciones, orientación profesional y aplicar a oportunidades exclusivas a través de la plataforma oficial del evento: jobarcelona.com.

El evento reúne a una amplia variedad de talento junior, desde estudiantes universitarios, estudiantes de CFGS y FP Dual, recién graduados y titulados junior. Entre los perfiles más destacados se encuentran profesionales de ciencias sociales, jurídicas y económicas, ingenierías informáticas, perfiles digitales, ingenierías industriales y civiles, arquitectura, ciencias aplicadas, biociencias y agroalimentaria, ciencias de la salud, educación, artes y humanidades, turismo, hostelería y cultura, retail, informática, logística, industria química, sanidad, administración-ventas, comercio y marketing, entre otros.

Este abanico de perfiles convierte el evento en una oportunidad única para que las empresas puedan identificar y atraer el talento más adecuado a sus necesidades, estableciendo conexiones directas con los profesionales del futuro.

Workshops y conferencias para el desarrollo y crecimiento profesional Además de las oportunidades laborales, JOBarcelona25 ofrecerá un programa completo de conferencias, mesas redondas y talleres.

El programa de conferencias contará con la participación de grandes referentes en empleabilidad, desarrollo profesional, personal, y estrategia empresarial. Entre ellos, Alex Roca, con su inspiradora ponencia “El límite lo pones tú”, que motivará a los asistentes a superar cualquier desafío y alcanzar sus metas.

Además, el evento reunirá a destacados expertos como Sergio Eransus Araiz (Global head of content, image & strategy en ThePower), Héctor Labarta Brustenga (Headhunter y LinkedIn top voice en Inesdi) y Arnau Casanova (Talent manager de Mesoestetic), quienes compartirán estrategias clave para destacar en el mercado laboral. También se abordarán tendencias en sostenibilidad y recursos humanos con ponentes como Jordi Aycart (Iberian sustainability manager en Nestlé), Beatriz Olmos (HR business partner en Novartis) y Simon L. Dolan (Presidente de honor de Zinquo y la Global Future of Work Foundation).

Asimismo, especialistas en networking, empleabilidad y marca personal como Rosaura Alastruey, Cèlia Hil, Ian Gibbs y Naiara Pereyra ofrecerán herramientas prácticas para potenciar la trayectoria profesional de los asistentes.

Actividades especiales para los asistentes Durante JOBarcelona25, los participantes podrán disfrutar de:

Zona Chill Out by DAMM, un espacio de descanso con música para relajarse entre entrevistas.

Diagnóstico facial y recomendación de rutina skincare personalizada de Mesoestetic

Taller de Mail Phishing impartido por Escuela 42: Identifica, protégete y supera el simulacro

Espacio Refruiting, con snacks y bebidas saludables

Coffee Baker de Europastry, donde invitan a pastas

Sorteos como el de Zinquo, un libro del autor Simon Doland

Una Masterclass Yoga en la Empresa por Manuel López y mucho más

Registro y participación Por otro lado, las empresas interesadas en participar pueden ponerse en contacto a través del correo info@talentpoint.es

JOBarcelona25 es el evento clave para las empresas que quieren conectar con universitarios y titulados para crear la mejor cantera de talento junior.

Para participar como candidato, es necesario descargar la Entrada Gratuita a través de la web oficial jobarcelona.com, donde también podrán inscribirse en las conferencias, acceder a las ofertas de empleo y descubrir todas las actividades del evento.