El cirujano plástico Jaime de San Pío; 'La mejor cirugía es la que no se nota'

La cirugía plástica suele relacionarse con resultados visibles y transformaciones que persiguen ideales artificiales de belleza. Sin embargo, en la actualidad, pacientes y especialistas han dado un giro hacia otra filosofía: la búsqueda de la naturalidad.

Y es que "la mejor cirugía plástica es aquella que no se nota, pero se siente”, como explica el Dr. Jaime de San Pío, cirujano plástico con más de 20 años de experiencia y director de la Clínica de San Pío , “el objetivo hoy es realzar la belleza propia sin que nadie perciba que has pasado por quirófano".

Menos es más: ¿Qué piden hoy los pacientes? El perfil del paciente que se somete a intervenciones de cirugía plástica ha cambiado. Ahora la mayoría busca armonía y proporción. Por ejemplo, se prefieren los aumentos de pecho más discretos, adaptados a la anatomía.

Destacan también otras intervenciones frecuentes como rinoplastias que respetan la personalidad del rostro, lifting faciales con resultados frescos y naturales, y lipoesculturas que moldean sin exagerar.

"Nuestros pacientes vienen con una idea clara: quieren verse mejor, no diferentes. Ya no buscan un cambio radical, sino una versión mejorada de sí mismos", señala el Dr. Jaime de San Pío.

El papel del cirujano: Ética profesional por encima de las tendencias En un sector donde las redes sociales y las modas pueden influir en las decisiones de los pacientes, la figura del cirujano es clave para asesorar con responsabilidad.

Como destaca el cirujano, "en la Clínica de San Pío , siempre decimos que saber decir 'no' también es parte de ser un buen cirujano. No todo lo que se pide es conveniente, y nuestra misión es guiar al paciente hacia lo que realmente le favorece a largo plazo".

La belleza real, ¿está en la naturalidad? Este cambio paradigma en la cirugía plástica responde a una mayor conciencia sobre la salud emocional y el bienestar personal, más que a una cuestión estética.

"Hoy, el verdadero lujo es sentirse bien con uno mismo, sin artificios. La cirugía plástica debe ser una herramienta para potenciar la confianza, no para esconderse detrás de un cambio exagerado", concluye el Dr. Jaime San Pío.

Con más de dos décadas de trayectoria, el Dr. Jaime de San Pío y su equipo en la Clínica de San Pío , en Almería, se han consolidado como referentes del sector, con resultados naturales, personalizados, y bajo los más altos estándares médicos.