Adrián Conde, un referente del teatro familiar en España con espectáculos de sello propio

Las artes escénicas dirigidas al público familiar han evolucionado notablemente en las últimas décadas, incorporando lenguajes visuales, técnicas contemporáneas y propuestas escénicas capaces de emocionar tanto a niños como a adultos. En este panorama creativo, destaca la trayectoria de Adrián Conde, artista que ha sabido posicionarse como una figura singular dentro del teatro europeo, gracias a una visión escénica que combina magia, humor y poética visual en propuestas con identidad propia.

Su compañía ha desarrollado un repertorio de espectáculos con un sello propio, en los que la narrativa se construye a través de la magia y el clown como herramientas escénicas principales, pero incorporando la expresión corporal, los malabares, una estética muy característica y un mensaje claro, que logra emocionar al público. Esta forma de crear le ha permitido consolidarse como uno de los nombres más reconocidos dentro del teatro familiar contemporáneo. Su trabajo no solo ha recorrido escenarios en toda España, sino que ha traspasado fronteras, participando en festivales internacionales y circuitos profesionales en Europa y América Latina.

Reconocimiento internacional y proyección continua La trayectoria artística de Adrián Conde ha sido reconocida en diversas ferias y festivales, lo que le ha permitido consolidarse como un referente para el público familiar y para los gestores culturales. En los últimos años ha estado nominado a los Premios Max y ha obtenido varios Premios Oh! de las Artes Escénicas del Principado de Asturias, un premio FETEN (una de las ferias de teatro más importantes de teatro para la infancia a nivel europeo) al mejor espacio de Microteatro y otro premio FETEN a la mejor interpretación con su espectáculo Check-out.

Su presencia habitual en redes de teatro, circuitos culturales y festivales europeos confirma la singularidad de su propuesta. No hay otros espectáculos como los de Adrián Conde en España, tanto por su enfoque como por su ejecución técnica y sensibilidad artística.

A través de esta línea creativa coherente y original, su compañía continúa ampliando horizontes, demostrando que la magia, cuando se combina con el lenguaje teatral cuidado y original, puede seguir sorprendiendo con elegancia, humanidad y autenticidad.

Creaciones que transforman la experiencia escénica familiar La obra de Adrián Conde se distingue por una dramaturgia en la que conviven el ilusionismo, el teatro físico y la sensibilidad del clown, alejándose de los formatos convencionales del espectáculo de magia. La ausencia de palabra, en muchos de sus espectáculos, no supone una limitación, sino una vía de comunicación más abierta, que permite conectar con públicos de diferentes culturas, edades y contextos. Cada una de sus producciones propone una nueva forma de ver la magia, desde una mirada estética cuidada y con una narrativa emocional que parte de lo cotidiano para llegar a lo extraordinario.

El repertorio de la compañía incluye obras como La Petite Caravane, Check Out y Recuerdos, entre otras, todas ellas con una cuidada construcción visual y un lenguaje escénico que desafía los límites del género. En cada montaje, el juego escénico se convierte en herramienta expresiva que invita a redescubrir el asombro desde la simplicidad y la elegancia del gesto.