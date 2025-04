Más de 45.000 plazas previstas en la OPE 2025, según las proyecciones de MasterD

En un contexto de recuperación del empleo público, con necesidades crecientes en sectores clave como sanidad, justicia, educación y administración, la preparación rigurosa para acceder a una plaza se convierte en una prioridad para miles de aspirantes en todo el país. La Oferta de Empleo Público 2025 se perfila como una de las más amplias de los últimos años.

A pesar de que aún no se ha publicado en su totalidad, algunas convocatorias ya han sido anunciadas en el BOE, lo que confirma el inicio de un nuevo ciclo selectivo. Desde MasterD | Davante, se estima que el volumen global de plazas podría situarse entre las 40.000 y las 45.000, con base en el análisis de tendencias previas, previsiones internas y planificación sectorial.

La Oferta de Empleo Público 2025 representa una ocasión estratégica para quienes desean iniciar su preparación con tiempo y garantías.

Una academia que entiende cómo preparar con garantías La preparación de oposiciones exige una metodología que combine flexibilidad, orientación constante y recursos actualizados. Con más de 30 años de trayectoria, MasterD ha configurado un sistema de estudio integral adaptado al perfil de cada estudiante. La academia ofrece formación en todas las áreas con presencia habitual en la Oferta de Empleo Público: Administración, Justicia, Hacienda, Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

El valor añadido de MasterD se encuentra en su modelo de formación abierta, que permite combinar la modalidad online con el soporte presencial en alguno de los más de 40 centros distribuidos por toda España. Este sistema posibilita al opositor no solo estudiar, sino también entrenar habilidades, realizar simulacros y asistir a actividades prácticas. Todo ello contribuye a una preparación completa, tanto en conocimientos teóricos como en competencias transversales.

Además, para facilitar el acceso a información útil, la academia ofrece herramientas exclusivas como OpoBusca, el primer buscador de oposiciones de España, y Opositor.com, una comunidad digital especializada en Empleo Público. Estas plataformas permiten consultar convocatorias, requisitos y procesos selectivos con filtros personalizados, lo que facilita una planificación realista y adaptada a cada perfil.

MasterD dispone, asimismo, de calculadoras de probabilidad de temas y herramientas de simulación, que posibilitan conocer el grado de preparación en función del avance en el temario. Este tipo de recursos, junto con la planificación individualizada y la posibilidad de tutorías continuas, representan un refuerzo estratégico para alcanzar el nivel exigido en las pruebas oficiales.

Formación conectada con el empleo desde el primer día La preparación para una oposición implica también una orientación profesional sólida. MasterD | Davante ha desarrollado una red con más de 30.000 empresas de todos los sectores, lo que permite a los alumnos acceder a prácticas y ofertas laborales mediante su bolsa de empleo, que gestiona una media de 15.000 oportunidades al mes.

El 97% de quienes solicitan prácticas las realizan, y más del 90% valoran esta experiencia de forma muy positiva. Estas cifras refuerzan el compromiso de MasterD con la empleabilidad directa como parte de su modelo educativo. También destaca el portal SoloEmpleo, que ofrece orientación laboral y análisis del mercado actual, útil para opositores y perfiles técnicos.

Este enfoque se extiende a sus programas de Formación Profesional, impartidos en las Escuelas Profesionales de Davante. Con titulación oficial y la fórmula FP Plus (formación + competencias), más de 7.000 estudiantes al año se preparan para acceder a los perfiles más demandados del mercado, con prácticas obligatorias como parte del itinerario.

Además de las prácticas, los estudiantes cuentan con un Itinerario de Orientación Laboral en paralelo a su formación, con actividades como elaboración de currículum, simulaciones de entrevistas y sesiones de coaching. Estas acciones están orientadas a aumentar las posibilidades de inserción laboral tras completar los estudios.

Tecnología educativa al servicio de la preparación La propuesta formativa de MasterD se basa en crear experiencias de aprendizaje eficientes y personalizadas. Gracias a su campus virtual y al uso de tecnologías avanzadas, permite estudiar desde cualquier lugar con seguimiento constante, materiales actualizados y un sistema de evaluación continua.

A través del proyecto Espacio Expertos, los alumnos acceden a contenidos impartidos por profesionales en activo de la administración pública. Esta iniciativa refuerza el enfoque práctico, combinando teoría con experiencias reales y herramientas conectadas con el puesto de trabajo.

El entorno de aprendizaje también integra recursos multimedia, como videoclases, podcasts y contenidos interactivos, que permiten reforzar los conceptos clave del temario. El acceso a grabaciones de sesiones en directo y simulacros evaluables ofrece la posibilidad de repasar contenidos en cualquier momento.

Con más de 500.000 alumnos formados desde su creación y una comunidad que supera el millón de personas, MasterD | Davante continúa ampliando su alcance como grupo educativo, alineado con las exigencias actuales del entorno laboral.

La próxima Oferta de Empleo Público 2025 representa una oportunidad decisiva para quienes desean optar a una plaza en la administración. Iniciativas como las desarrolladas por MasterD | Davante reafirman la importancia de contar con un sistema que no solo prepare para un examen, sino que acompañe todo el proceso hacia la incorporación al empleo público.

En un año donde ya se han adelantado convocatorias parciales, todo apunta a que la cifra global supere ampliamente las 40.000 plazas. Con base en la información que maneja MasterD, la horquilla estimada se sitúa entre las 40.000 y las 45.000 plazas, lo que refuerza la necesidad de iniciar cuanto antes una preparación planificada y eficaz para quienes aspiran a lograr una plaza.