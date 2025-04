Marina El Portet, el nuevo destino para el turismo náutico exclusivo

En el corazón de la Costa Blanca, Marina El Portet de Dénia se erige como un enclave náutico de referencia para los amantes del mar que buscan una experiencia exclusiva y sofisticada. Con una ubicación privilegiada frente al imponente castillo de Dénia y vistas panorámicas al Mediterráneo, este puerto deportivo una experiencia única para los amantes del mar, el bienestar y la buena vida.​

Amarres de alta gama para embarcaciones de lujo Marina El Portet ofrece amarres diseñados para satisfacer las necesidades de las embarcaciones más exigentes. Con capacidad para yates de gran eslora, cada amarre cuenta con servicios personalizados que garantizan comodidad y seguridad. La infraestructura moderna y el personal altamente cualificado aseguran una estancia placentera para propietarios y tripulaciones.​

Para aquellos que desean disfrutar de la navegación sin las responsabilidades de la propiedad, Marina El Portet alberga una sede de Fanautic Club, ahora parte de Freedom Boat Club, el mayor club de navegación del mundo. Mediante una cómoda suscripción mensual, los miembros acceden a una flota de embarcaciones a vela y motor, disfrutando de la libertad de navegar durante todo el año sin preocupaciones. Esta innovadora propuesta redefine el concepto de navegación compartida, ofreciendo una experiencia premium adaptada a las necesidades de cada navegante.

Un epicentro de actividades náuticas La marina se ha consolidado como un epicentro de actividades deportivas y náuticas. Eventos como la Travesía a Nado Puerto Dénia y la Mini San Silvestre han atraído a numerosos participantes y espectadores, consolidando a Marina El Portet como un referente en la organización de eventos deportivos de calidad.

Además, la presencia de escuelas y clubes como el WaterSports Center Dénia ofrece a los visitantes una amplia gama de actividades náuticas. Ubicado en el corazón de Marina El Portet, el WaterSports Center Dénia se erige como un referente para los entusiastas de los deportes acuáticos en la Costa Blanca promoviendo además eventos deportivos de primer nivel.

Uno de los eventos más destacados que se avecinan es el Campeonato Autonómico Open de Wingfoil, que se celebrará del 13 al 15 de junio de 2025. Este campeonato reúne a los mejores deportistas de la disciplina y promete ser un espectáculo tanto para participantes como para espectadores.​

Además de ofrecer una amplia gama de actividades náuticas, como windsurf, kitesurf, vela y foiling, el centro ha ampliado su propuesta con una experiencia gastronómica única. Su restaurante, con vistas privilegiadas al mar, invita a los visitantes a disfrutar de la cocina mediterránea en un ambiente relajado y sofisticado. Este espacio culinario se convierte en el lugar ideal para degustar platos elaborados con productos locales, maridados con una cuidada selección de vinos, mientras se contempla el ir y venir de las embarcaciones en el puerto. La combinación de deporte, gastronomía y entorno natural hace del WaterSports Center Dénia una parada obligatoria para quienes buscan una experiencia integral en Marina El Portet.

Gastronomía de excelencia con vistas inigualables La oferta gastronómica en Marina El Portet es tan diversa como exquisita. Restaurantes como Mr. Fisher, Nómada Restaurante y La Rosa de los Vientos deleitan a los comensales con menús que fusionan la cocina mediterránea con toques innovadores, utilizando ingredientes frescos y locales. Además, espacios como Zensa Lounge Bar, Lamarserena o Sounders Marina El Portet ofrecen ambientes exclusivos donde disfrutar de una copa al atardecer, con vistas inmejorables al mar y al castillo de Dénia, convirtiéndose en el complemento perfecto para una experiencia gastronómica inolvidable.

Para los amantes de las compras, tiendas como Ale-Hop ofrecen una variedad de productos que van desde accesorios hasta artículos de decoración, proporcionando una experiencia de compra agradable en un entorno marítimo.​

Aventura y bienestar en un solo lugar Marina El Portet no solo es un lugar para la práctica deportiva, sino también un espacio para la aventura y el bienestar. Empresas como Fun Quads Adventure ofrecen rutas en quad por los alrededores de Dénia, mientras que Mon Diving Dénia Centro de Buceo permite explorar las profundidades del mar Mediterráneo con seguridad y profesionalismo.​ Y para los entusiastas de la pesca encontrarán en Emotional Fishing by Frank una experiencia única.

Para quienes desean explorar la costa desde una perspectiva exclusiva, Marina El Portet ofrece una selección de experiencias náuticas diseñadas para satisfacer los gustos más exigentes. Emotional Boating propone excursiones personalizadas, desde románticos paseos al atardecer hasta travesías a las Islas Baleares, adaptadas a los deseos de cada cliente. Alquiler Barcos de Dénia brinda opciones como snorkel, day charter y sunset dream, ideales para descubrir los parajes más encantadores de la costa. Para una experiencia aún más lujosa, Nomada Luxury Boats pone a disposición embarcaciones de alta gama, como los modelos Crownline 264 CR y 265 SS, equipados con todas las comodidades necesarias para disfrutar del mar con el máximo confort. Además, el puerto cuenta con servicios como G-Tec Marine Motors y Náutica Pérez, que ofrecen mantenimiento y alquiler de embarcaciones, facilitando el acceso al mar para todos los visitantes y garantizando el mantenimiento óptimo de las embarcaciones.

Compromiso con la sostenibilidad y la innovación Marina El Portet no solo se destaca por su lujo, sino también por su compromiso con la sostenibilidad. Iniciativas como la instalación de microarrecifes en colaboración con Ocean Ecostructures y la Mesa Portuaria de Dénia buscan regenerar la biodiversidad marina y crear un entorno más saludable. Estas acciones reflejan una visión a largo plazo que armoniza el desarrollo náutico con la conservación del medio ambiente.​

Un futuro prometedor para el deporte y el ocio Marina El Portet no es solo un puerto consolidado, es también un espacio en constante transformación. Su tejido empresarial activo, su fuerte vínculo con el deporte y su ubicación estratégica lo convierten en el entorno ideal para nuevos modelos de club náutico-deportivo, experiencias wellness y centros de bienestar integrados que combinen salud, gastronomía, deporte y comunidad.

Marina El Portet de Dénia es más que un puerto deportivo; es un punto de encuentro para quienes buscan vivir el deporte, la gastronomía y el mar en su máxima expresión. Un lugar donde cada visita se convierte en una experiencia inolvidable.​ Su entorno natural, combinado con infraestructuras modernas y una comunidad activa, lo convierten en un destino atractivo para iniciativas que busquen ofrecer experiencias premium en entornos únicos.​

Para más información sobre Marina El Portet de Dénia y sus servicios, visitar su página web oficial: marinaelportet.es