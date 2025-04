'La IA no te va a quitar el trabajo, pero puede dártelo si sabes usarla'; Víctor del Pozo, exCEO de El Corte Inglés

El ex consejero delegado del grupo El Corte Inglés y actual director general de Innovación y Diversificación de MasOrange impartió la lección magistral del acto de clausura del Colegio Mayor Santillana El pasado 26 de abril se celebró el acto de clausura del curso académico 2024/2025 en el Colegio Mayor Santillana, adscrito a la Universidad Villanueva. La ceremonia estuvo presidida por la Rectora Magnífica de la Universidad, Doña Carmen Fuente, quien destacó en su intervención el valor de esta reciente adscripción como una apuesta por un modelo formativo que combina excelencia académica con crecimiento personal y humano.

También participaron en el acto Pablo Olabarri, presidente del patronato del colegio mayor; Rodrigo Ortega, decano; y José María Díaz Puente, director del centro.

El momento central del acto fue la lección magistral impartida por Víctor del Pozo, exCEO del grupo El Corte Inglés y actual director general de Innovación y Diversificación de MasOrange, bajo el título "El valor humano frente a la IA". Su intervención, cercana y contundente, no dejó a nadie indiferente

“La inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, pero puede dártelo si sabes cómo utilizarla” A lo largo de su charla, reivindicó la importancia de la formación en valores, las habilidades personales y la determinación para marcarse objetivos claros. Compartió con los asistentes su propia trayectoria, que comenzó compaginando sus estudios universitarios con un empleo en El Corte Inglés, y que, paso a paso, lo llevó a liderar el mayor grupo de distribución de España.

Tras su intervención, el director del Colegio Mayor, José María Díaz Puente, subrayó la sintonía del mensaje con el proyecto educativo de Santillana, basado en una formación integral del colegial. “Aquí no solo formamos universitarios, sino personas con criterio, empatía y compromiso”, señaló.

En este sentido, destacó especialmente el programa de excelencia personal HEROE ®, que se desarrolla a lo largo del curso con sesiones semanales cada jueves impartidas por profesionales de distintos ámbitos. A ello se suman las tutorías individuales semanales, las charlas, las tertulias y múltiples espacios de reflexión y crecimiento.

El Colegio Mayor también promueve el desarrollo humano a través de la acción solidaria, como las visitas a ancianos, prisiones y el reparto de alimentos en Madrid. Este año, brilló con fuerza la implicación de los colegiales que se desplazaron a Valencia tras la DANA para colaborar en tareas de emergencia. En el plano cultural, el curso se ha enriquecido con actividades como el ciclo sobre la Divina Comedia o el programa Cisneros, donde se han realizado visitas a teatros, club de lectura y escapadas a ciudades patrimonio de la humanidad.

El acto concluyó con la proyección de un vídeo resumen del curso, que recogía los momentos más significativos de la vida colegial, dejando un mensaje claro: El Colegio Mayor Santillana no forma solo profesionales: forma personas con propósito.

Ver vídeo: youtu.be/THsmDFTwync?si=mwYwd-Iq9xgEm3ja